https://ria.ru/20240818/pozhary-1966852011.html
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
В России потушили 29 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.08.2024
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 27 464 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T09:19
2024-08-18T09:19
2024-08-18T09:19
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 27 464 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.08.2024 года в девяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 27 464 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ было 190 лесных пожара на площади 400 220 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 64 пожара на 324 244 гектарах.
https://ria.ru/20240809/pozhar-1965277883.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 29 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 29 природных пожаров на площади 27 464 гектаров
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 27 464 гектаров, сообщила Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 17.08.2024 года в девяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 27 464 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи воскресенья на территории РФ было 190 лесных пожара на площади 400 220 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 64 пожара на 324 244 гектарах.