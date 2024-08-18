https://ria.ru/20240818/pozhar-1966915212.html
В Псковской области загорелась зерносушилка
В Псковской области загорелась зерносушилка - РИА Новости, 18.08.2024
В Псковской области загорелась зерносушилка
Зерносушилка горит в Псковской области, пожар локализован на 860 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:34
2024-08-18T17:34
2024-08-18T17:56
происшествия
псковская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Зерносушилка горит в Псковской области, пожар локализован на 860 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Псковской области огнеборцы МЧС России тушат зерносушилку. Возгорание произошло внутри металлического строения. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что пожар на 860 квадратных метрах уже локализовали 11 специалистов и три единицы техники.
https://ria.ru/20240818/pozhary-1966903642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псковская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Псковской области загорелась зерносушилка
В Псковской области горит зерносушилка на 860 квадратных метрах