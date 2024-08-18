https://ria.ru/20240818/pozhar-1966915212.html

В Псковской области загорелась зерносушилка

В Псковской области загорелась зерносушилка - РИА Новости, 18.08.2024

В Псковской области загорелась зерносушилка

Зерносушилка горит в Псковской области, пожар локализован на 860 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:34

2024-08-18T17:34

2024-08-18T17:56

происшествия

псковская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Зерносушилка горит в Псковской области, пожар локализован на 860 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Псковской области огнеборцы МЧС России тушат зерносушилку. Возгорание произошло внутри металлического строения. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что пожар на 860 квадратных метрах уже локализовали 11 специалистов и три единицы техники.

https://ria.ru/20240818/pozhary-1966903642.html

псковская область

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Варвара Скокшина

происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)