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В Псковской области загорелась зерносушилка - РИА Новости, 18.08.2024
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17:34 18.08.2024 (обновлено: 17:56 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/pozhar-1966915212.html
В Псковской области загорелась зерносушилка
В Псковской области загорелась зерносушилка - РИА Новости, 18.08.2024
В Псковской области загорелась зерносушилка
Зерносушилка горит в Псковской области, пожар локализован на 860 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:34
2024-08-18T17:56
происшествия
псковская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Зерносушилка горит в Псковской области, пожар локализован на 860 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Псковской области огнеборцы МЧС России тушат зерносушилку. Возгорание произошло внутри металлического строения. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что пожар на 860 квадратных метрах уже локализовали 11 специалистов и три единицы техники.
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псковская область
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происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псковская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Псковской области загорелась зерносушилка

В Псковской области горит зерносушилка на 860 квадратных метрах

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация возгорания в зерносушилке в Псковской области. 18 августа 2024
Ликвидация возгорания в зерносушилке в Псковской области. 18 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация возгорания в зерносушилке в Псковской области. 18 августа 2024
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Зерносушилка горит в Псковской области, пожар локализован на 860 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В Псковской области огнеборцы МЧС России тушат зерносушилку. Возгорание произошло внутри металлического строения. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что пожар на 860 квадратных метрах уже локализовали 11 специалистов и три единицы техники.
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ПроисшествияПсковская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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