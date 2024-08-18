https://ria.ru/20240818/pomosch-1966902318.html
ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек
ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек - РИА Новости, 18.08.2024
ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек
Уже более 500 жителей Глушковского района Курской области размещены в пункте временного размещения, открытом АО "Мосгаз" по поручению правительства Москвы,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:51
2024-08-18T15:51
2024-08-18T15:51
общество
курская область
россия
москва
владимир путин
алексей смирнов (политик)
сергей собянин
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582666_0:117:3111:1867_1920x0_80_0_0_7101717a01834ad060f5a2eb11ad8577.jpg
ЖЕРНОВЕЦ (Курская область), 18 авг - РИА Новости. Уже более 500 жителей Глушковского района Курской области размещены в пункте временного размещения, открытом АО "Мосгаз" по поручению правительства Москвы, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Мосгаз" Павел Чичиков. В среду региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, заявлял врио губернатора Алексей Смирнов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Курской области созданы условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства сразу выдвинулись в регион", - сказал РИА Новости Чичиков. В числе городских компаний, поддержавших жителей Курской области - АО "Мосгаз". Столичные газовики оборудовали два ПВР в одном из районов Курской области. Они открыты на территории средних школ в деревнях Курской области. "ПВР уже принял свыше 500 жителей Глушковского района", - уточнил Чичиков. Пункт оборудован всем необходимым - развернуты медпункт, кухня, столовая. Организованы места отдыха, детские и спортивные площадки. Имеется необходимый запас продуктов и воды. В пункте оборудованы душевые кабины с горячей водой, умывальники для гигиенических процедур, туалеты. Предусмотрен комплекс стиральных и сушильных машин, гладильные доски и утюги. Установлены генераторные подстанции, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии, и вышки для освещения территории в темное время суток. Также в ПВР открыт медицинский кабинет со всем необходимым оборудованием для проведения первичного осмотра и оказания помощи. Организовано дежурство двух карет скорой помощи. "Особый рацион предусмотрен для людей с избирательным питанием и сахарным диабетом. Отдельный стол организован для детей. Для домашних животных предусмотрены вольеры и переноски, питомцы регулярно получают специальный корм и воду", - отметил Чичиков. Для жителей приграничных территорий Курской области правительством Москвы развернуты в регионе уже больше двадцати четырех ПВР, которые могут принять до двадцати тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965495705.html
https://ria.ru/20240816/pvr-1966638882.html
https://ria.ru/20240810/vyplata-1965352094.html
курская область
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966582666_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_3329fbffbe332fd8bb1d7ba73a0e2ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, россия, москва, владимир путин, алексей смирнов (политик) , сергей собянин, мосгаз, вооруженные силы украины
Общество, Курская область, Россия, Москва, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Сергей Собянин, Мосгаз, Вооруженные силы Украины
ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек
ПВР правительства Москвы в Курской области принял жителей Глушковского района
ЖЕРНОВЕЦ (Курская область), 18 авг - РИА Новости. Уже более 500 жителей Глушковского района Курской области размещены в пункте временного размещения, открытом АО "Мосгаз" по поручению правительства Москвы, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Мосгаз" Павел Чичиков.
В среду региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, заявлял врио губернатора Алексей Смирнов
.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина
в Курской области созданы условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства сразу выдвинулись в регион", - сказал РИА Новости Чичиков.
В числе городских компаний, поддержавших жителей Курской области - АО "Мосгаз". Столичные газовики оборудовали два ПВР в одном из районов Курской области. Они открыты на территории средних школ в деревнях Курской области. "ПВР уже принял свыше 500 жителей Глушковского района", - уточнил Чичиков.
Пункт оборудован всем необходимым - развернуты медпункт, кухня, столовая. Организованы места отдыха, детские и спортивные площадки. Имеется необходимый запас продуктов и воды. В пункте оборудованы душевые кабины с горячей водой, умывальники для гигиенических процедур, туалеты. Предусмотрен комплекс стиральных и сушильных машин, гладильные доски и утюги. Установлены генераторные подстанции, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии, и вышки для освещения территории в темное время суток. Также в ПВР открыт медицинский кабинет со всем необходимым оборудованием для проведения первичного осмотра и оказания помощи. Организовано дежурство двух карет скорой помощи.
"Особый рацион предусмотрен для людей с избирательным питанием и сахарным диабетом. Отдельный стол организован для детей. Для домашних животных предусмотрены вольеры и переноски, питомцы регулярно получают специальный корм и воду", - отметил Чичиков.
Для жителей приграничных территорий Курской области правительством Москвы развернуты в регионе уже больше двадцати четырех ПВР, которые могут принять до двадцати тысяч человек.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.