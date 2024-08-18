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ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек

ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек - РИА Новости, 18.08.2024

ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек

Уже более 500 жителей Глушковского района Курской области размещены в пункте временного размещения, открытом АО "Мосгаз" по поручению правительства Москвы,... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T15:51

2024-08-18T15:51

2024-08-18T15:51

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ЖЕРНОВЕЦ (Курская область), 18 авг - РИА Новости. Уже более 500 жителей Глушковского района Курской области размещены в пункте временного размещения, открытом АО "Мосгаз" по поручению правительства Москвы, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Мосгаз" Павел Чичиков. В среду региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, заявлял врио губернатора Алексей Смирнов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Курской области созданы условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства сразу выдвинулись в регион", - сказал РИА Новости Чичиков. В числе городских компаний, поддержавших жителей Курской области - АО "Мосгаз". Столичные газовики оборудовали два ПВР в одном из районов Курской области. Они открыты на территории средних школ в деревнях Курской области. "ПВР уже принял свыше 500 жителей Глушковского района", - уточнил Чичиков. Пункт оборудован всем необходимым - развернуты медпункт, кухня, столовая. Организованы места отдыха, детские и спортивные площадки. Имеется необходимый запас продуктов и воды. В пункте оборудованы душевые кабины с горячей водой, умывальники для гигиенических процедур, туалеты. Предусмотрен комплекс стиральных и сушильных машин, гладильные доски и утюги. Установлены генераторные подстанции, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии, и вышки для освещения территории в темное время суток. Также в ПВР открыт медицинский кабинет со всем необходимым оборудованием для проведения первичного осмотра и оказания помощи. Организовано дежурство двух карет скорой помощи. "Особый рацион предусмотрен для людей с избирательным питанием и сахарным диабетом. Отдельный стол организован для детей. Для домашних животных предусмотрены вольеры и переноски, питомцы регулярно получают специальный корм и воду", - отметил Чичиков. Для жителей приграничных территорий Курской области правительством Москвы развернуты в регионе уже больше двадцати четырех ПВР, которые могут принять до двадцати тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965495705.html

https://ria.ru/20240816/pvr-1966638882.html

https://ria.ru/20240810/vyplata-1965352094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, курская область, россия, москва, владимир путин, алексей смирнов (политик) , сергей собянин, мосгаз, вооруженные силы украины