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ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек - РИА Новости, 18.08.2024
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15:51 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/pomosch-1966902318.html
ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек
ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек - РИА Новости, 18.08.2024
ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек
Уже более 500 жителей Глушковского района Курской области размещены в пункте временного размещения, открытом АО "Мосгаз" по поручению правительства Москвы,... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T15:51
2024-08-18T15:51
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ЖЕРНОВЕЦ (Курская область), 18 авг - РИА Новости. Уже более 500 жителей Глушковского района Курской области размещены в пункте временного размещения, открытом АО "Мосгаз" по поручению правительства Москвы, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Мосгаз" Павел Чичиков. В среду региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, заявлял врио губернатора Алексей Смирнов. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Курской области созданы условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства сразу выдвинулись в регион", - сказал РИА Новости Чичиков. В числе городских компаний, поддержавших жителей Курской области - АО "Мосгаз". Столичные газовики оборудовали два ПВР в одном из районов Курской области. Они открыты на территории средних школ в деревнях Курской области. "ПВР уже принял свыше 500 жителей Глушковского района", - уточнил Чичиков. Пункт оборудован всем необходимым - развернуты медпункт, кухня, столовая. Организованы места отдыха, детские и спортивные площадки. Имеется необходимый запас продуктов и воды. В пункте оборудованы душевые кабины с горячей водой, умывальники для гигиенических процедур, туалеты. Предусмотрен комплекс стиральных и сушильных машин, гладильные доски и утюги. Установлены генераторные подстанции, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии, и вышки для освещения территории в темное время суток. Также в ПВР открыт медицинский кабинет со всем необходимым оборудованием для проведения первичного осмотра и оказания помощи. Организовано дежурство двух карет скорой помощи. "Особый рацион предусмотрен для людей с избирательным питанием и сахарным диабетом. Отдельный стол организован для детей. Для домашних животных предусмотрены вольеры и переноски, питомцы регулярно получают специальный корм и воду", - отметил Чичиков. Для жителей приграничных территорий Курской области правительством Москвы развернуты в регионе уже больше двадцати четырех ПВР, которые могут принять до двадцати тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240811/evakuatsiya-1965495705.html
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общество, курская область, россия, москва, владимир путин, алексей смирнов (политик) , сергей собянин, мосгаз, вооруженные силы украины
Общество, Курская область, Россия, Москва, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Сергей Собянин, Мосгаз, Вооруженные силы Украины
ПВР правительства Москвы в Курской области принял 500 человек

ПВР правительства Москвы в Курской области принял жителей Глушковского района

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения. Архивное фото
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ЖЕРНОВЕЦ (Курская область), 18 авг - РИА Новости. Уже более 500 жителей Глушковского района Курской области размещены в пункте временного размещения, открытом АО "Мосгаз" по поручению правительства Москвы, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Мосгаз" Павел Чичиков.
В среду региональный оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, заявлял врио губернатора Алексей Смирнов.
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"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Курской области созданы условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства сразу выдвинулись в регион", - сказал РИА Новости Чичиков.
В числе городских компаний, поддержавших жителей Курской области - АО "Мосгаз". Столичные газовики оборудовали два ПВР в одном из районов Курской области. Они открыты на территории средних школ в деревнях Курской области. "ПВР уже принял свыше 500 жителей Глушковского района", - уточнил Чичиков.
Пункт оборудован всем необходимым - развернуты медпункт, кухня, столовая. Организованы места отдыха, детские и спортивные площадки. Имеется необходимый запас продуктов и воды. В пункте оборудованы душевые кабины с горячей водой, умывальники для гигиенических процедур, туалеты. Предусмотрен комплекс стиральных и сушильных машин, гладильные доски и утюги. Установлены генераторные подстанции, которые обеспечивают бесперебойную подачу электроэнергии, и вышки для освещения территории в темное время суток. Также в ПВР открыт медицинский кабинет со всем необходимым оборудованием для проведения первичного осмотра и оказания помощи. Организовано дежурство двух карет скорой помощи.
"Особый рацион предусмотрен для людей с избирательным питанием и сахарным диабетом. Отдельный стол организован для детей. Для домашних животных предусмотрены вольеры и переноски, питомцы регулярно получают специальный корм и воду", - отметил Чичиков.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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16 августа, 16:44
Для жителей приграничных территорий Курской области правительством Москвы развернуты в регионе уже больше двадцати четырех ПВР, которые могут принять до двадцати тысяч человек.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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ОбществоКурская областьРоссияМоскваВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Сергей СобянинМосгазВооруженные силы Украины
 
 
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