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В Польше высказались об использовании западного оружия для ударов по России

В Польше высказались об использовании западного оружия для ударов по России - РИА Новости, 18.08.2024

В Польше высказались об использовании западного оружия для ударов по России

Атака ВСУ на Курскую область не изменит позицию Запада о применении поставляемых Украине вооружений, считает глава МВД Польши Томаш Семоняк. Об этом он сообщил... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:57

2024-08-18T20:57

2024-08-18T20:57

специальная военная операция на украине

в мире

киев

курская область

украина

томаш семоняк

николай патрушев

сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область не изменит позицию Запада о применении поставляемых Украине вооружений, считает глава МВД Польши Томаш Семоняк. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters."Это наступление не меняет позицию Запада по противодействию эскалации", — сказал министр, отвечая на вопрос, повлияют ли действия Киева на позицию союзников по поводу использования поставленного ему оружия.Как заявил ранее помощник президента России Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".По словам российского посла в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html

киев

курская область

украина

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в мире, киев, курская область, украина, томаш семоняк, николай патрушев, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины, нато