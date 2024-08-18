https://ria.ru/20240818/polety-1966931625.html

ВВС Белоруссии рассказали о полетах авиации НАТО у границ страны

ВВС Белоруссии рассказали о полетах авиации НАТО у границ страны - РИА Новости, 18.08.2024

ВВС Белоруссии рассказали о полетах авиации НАТО у границ страны

Минск зафиксировал около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории соседних стран ЕС и четыре нарушения границы в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T19:51

2024-08-18T19:51

2024-08-18T20:46

минск

нато

белоруссия

евросоюз

польша

балтия

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Минск зафиксировал около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории соседних стран ЕС и четыре нарушения границы в 2024 году, сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович."В этом году мы зафиксировали уже около 800 полетов легкомоторной авиации и вертолетов на территории Польши и стран Балтии, также зафиксировали четыре нарушения государственной границы. Наши дежурные и назначенные экипажи поднимались более 450 раз в этом году по маршрутам патрулирования в особых случая боевого дежурства. Дежурные силы несут круглосуточное дежурство, мы адекватно реагируем на все изменения обстановки вдоль нашей границы и полеты, которые проходят в 15-километровой зоне", - сказал Лукьянович в интервью телеканалу СТВ.Он отметил, что вокруг республики складывается непростая военная и политическая обстановка."Заблаговременная подготовка к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации. Именно блока НАТО. И вот эти полеты, которые мы ежедневно фиксируем, разведывательной авиации - 30-40 полетов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО. Также значительное количество тактической авиации – ежедневно до 30 полетов, а во время учений - от 40 до 50 ежедневных полетов, тем более с отработкой тактики боевого применения - нанесения ударов по Калининградской области и по Республике Беларусь", - добавил Лукьянович.По его словам, в Балтийском и Средиземном морях находятся носители крылатых ракет, боезапас которых составляет более 600 крылатых ракет, способных поражать объекты в Белоруссии. Вместе с этим в Польше и странах Балтии идет интенсивная модернизация всей военной инфраструктуры. Так, уже обновили пять аэродромов, две военно-морские базы и шесть крупных полигонов. Кроме того, в Польшу поставляются современные ударные образцы вооружения американского и южнокорейского производства: танки Abrams, "К-2" и "Черная пантера". Также государство планирует получить от США 32 самолета F-35 и 96 боевых вертолетов "Апачи". Страны Балтии планируют закупку реактивной системы залпового дня HIMARS, отметил Лукьянович.Командующий ВВС и войсками ПВО подчеркнул, что на границах Белоруссии очень даже неспокойно."Не считая того, что сейчас… на юге (на Украине – ред.) группировка огромная создана, также… изучают наши южные рубежи, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов с нарушением государственной границы", - заключил он.

https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871248.html

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белоруссия

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минск, нато, белоруссия, евросоюз, польша, балтия