https://ria.ru/20240818/poiski-1966875286.html

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила, что он в плену у ВСУ

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила, что он в плену у ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024

Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила, что он в плену у ВСУ

Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты, сообщила РИА Новости, что ее отец находится в... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:47

2024-08-18T12:47

2024-08-18T14:49

курская область

суджанский район

суджа

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины, над которым издевались украинские солдаты, сообщила РИА Новости, что ее отец находится в плену. "Он живой, да. Вчера было видео — они (ВСУ. — Прим. ред.) снимали его на видео, он там, у них (в плену. — Прим. ред.), это тоже 100 процентов", — сказала собеседница агентства. Накануне на Rutube появился видеоролик, на котором находящийся за кадром человек на украинском языке задает пенсионеру вопросы о его самочувствии, не захватывал ли его кто-то в плен, не обижал ли, нет ли каких-то травм, и уточняет дату. На это мужчина сообщает, что запись происходит 17 августа, он здоров, только есть проблема с ногами.Затем человек за кадром просит предъявить документы. Тот, выжидая и оглядываясь по сторонам, достает и протягивает документ в синей обложке. Тогда автор видео говорит, что раз мужчина является гражданином Украины, то нужно показать паспорт на камеру. Когда пенсионер разворачивает паспорт, видно, что там изображен украинский флаг.Как пояснила РИА Новости Петренко, сейчас у ее отца российское гражданство, а паспорт, который появляется в видеоролике, остался со времен проживания в Макеевке до событий 2014 года."Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, с Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать. Просто они зашли в дом к нам, наверное, искали там чего-то и нашли этот старый паспорт", — сообщила Петренко РИА Новости.В четверг, 15 августа, в Telegram-каналах разошелся видеоролик, на котором украинские военные издеваются над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера. Параллельно украинцы снимали происходящее на видео.В пятницу глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах — Александр Степанович Григорьев, а видео снято в селе Заолешенка Суджанского района.СК возбудил два уголовных дела — об убийстве и реабилитации нацизма.

https://ria.ru/20240817/zameshatelstvo-1966789751.html

https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html

https://ria.ru/20240815/slutskij-1966370405.html

курская область

суджанский район

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, суджанский район, суджа, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия