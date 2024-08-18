https://ria.ru/20240818/podderzhka-1966851645.html

"Уже хватит": во Франции предложили радикальный план по Украине

"Уже хватит": во Франции предложили радикальный план по Украине - РИА Новости, 18.08.2024

"Уже хватит": во Франции предложили радикальный план по Украине

Франции следует отказаться от финансовой поддержки Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T09:15

2024-08-18T09:15

2024-08-18T10:32

в мире

украина

германия

франция

флориан филиппо

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Франции следует отказаться от финансовой поддержки Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Когда мы перестанем разоряться, чтобы финансировать коррупцию и конфликт?! Прекратите, хватит уже глупостей!" — призвал он.Филиппо отметил, что Германия уже пошла на этот шаг и в будущем сократит помощь Украине. Он предложил в качестве следующего полностью остановить передачу денежных средств этой бывшей советской республике.Накануне стало известно, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются.

https://ria.ru/20240818/forbes-1966851403.html

https://ria.ru/20240817/germaniya-1966754770.html

украина

германия

франция

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в мире, украина, германия, франция, флориан филиппо