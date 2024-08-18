https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html

В Петербурге столкнулись два теплохода

В Петербурге столкнулись два теплохода - РИА Новости, 18.08.2024

В Петербурге столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись в воскресенье в районе Дворцового моста в центре Санкт-Петербурга, пострадавших нет, повреждения судов незначительные, сообщила... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T22:06

2024-08-18T22:06

2024-08-18T22:07

происшествия

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Два теплохода столкнулись в воскресенье в районе Дворцового моста в центре Санкт-Петербурга, пострадавших нет, повреждения судов незначительные, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 18 августа 2024 года в районе Дворцового моста произошло столкновение теплоходов "Кронверк" и "Альдемарин"... Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено", - информирует надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что оба теплохода получили незначительные повреждения. По факту столкновения организована проверка.

https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура