https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html
В Петербурге столкнулись два теплохода
В Петербурге столкнулись два теплохода - РИА Новости, 18.08.2024
В Петербурге столкнулись два теплохода
Два теплохода столкнулись в воскресенье в районе Дворцового моста в центре Санкт-Петербурга, пострадавших нет, повреждения судов незначительные, сообщила... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:06
2024-08-18T22:06
2024-08-18T22:07
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Два теплохода столкнулись в воскресенье в районе Дворцового моста в центре Санкт-Петербурга, пострадавших нет, повреждения судов незначительные, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 18 августа 2024 года в районе Дворцового моста произошло столкновение теплоходов "Кронверк" и "Альдемарин"... Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено", - информирует надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что оба теплохода получили незначительные повреждения. По факту столкновения организована проверка.
https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге столкнулись два теплохода
Два теплохода столкнулись у Дворцового моста в Петербурге, пострадавших нет