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В Петербурге столкнулись два теплохода - РИА Новости, 18.08.2024
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22:06 18.08.2024 (обновлено: 22:07 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html
В Петербурге столкнулись два теплохода
В Петербурге столкнулись два теплохода - РИА Новости, 18.08.2024
В Петербурге столкнулись два теплохода
Два теплохода столкнулись в воскресенье в районе Дворцового моста в центре Санкт-Петербурга, пострадавших нет, повреждения судов незначительные, сообщила... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T22:06
2024-08-18T22:07
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Два теплохода столкнулись в воскресенье в районе Дворцового моста в центре Санкт-Петербурга, пострадавших нет, повреждения судов незначительные, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 18 августа 2024 года в районе Дворцового моста произошло столкновение теплоходов "Кронверк" и "Альдемарин"... Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено", - информирует надзорное ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что оба теплохода получили незначительные повреждения. По факту столкновения организована проверка.
https://ria.ru/20240708/peterburg-1958353407.html
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись у Дворцового моста в Петербурге, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДворцовый мост в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Два теплохода столкнулись в воскресенье в районе Дворцового моста в центре Санкт-Петербурга, пострадавших нет, повреждения судов незначительные, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«
"По предварительным данным, 18 августа 2024 года в районе Дворцового моста произошло столкновение теплоходов "Кронверк" и "Альдемарин"... Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено", - информирует надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что оба теплохода получили незначительные повреждения. По факту столкновения организована проверка.
Место происшествия, где произошел навал судов у Дворцового моста на реке Нева - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
У Дворцового моста в Петербурге произошел навал судов
8 июля, 20:11
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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