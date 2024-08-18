https://ria.ru/20240818/peterburg-1966887761.html
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи - РИА Новости, 18.08.2024
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в автомобиле скорой помощи и был доставлен в полицию для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:14
2024-08-18T14:14
2024-08-18T14:14
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в автомобиле скорой помощи и был доставлен в полицию для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В ночь на воскресенье в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от диспетчера службы скорой медицинской помощи о том, что у дома номер 5 по проспекту Энгельса в карете скорой помощи находится агрессивный пациент. "Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции возле дома 5 по проспекту Энгельса был задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий обитатель хостела на Большеохтинском проспекте, который до приезда сотрудников полиции устроил дебош и разбил рукой стекло правой передней двери автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Добавляется, что дебошир доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240816/zaderzhanie-1966705835.html
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выборгский район
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происшествия, выборгский район, санкт-петербург, энгельс
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Энгельс
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи
Дебошир из хостела в Петербурге разбил стекло в скорой и был доставлен в полицию