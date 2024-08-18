https://ria.ru/20240818/peterburg-1966887761.html

Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи

Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи - РИА Новости, 18.08.2024

Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи

Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в автомобиле скорой помощи и был доставлен в полицию для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T14:14

2024-08-18T14:14

2024-08-18T14:14

происшествия

выборгский район

санкт-петербург

энгельс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в автомобиле скорой помощи и был доставлен в полицию для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В ночь на воскресенье в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от диспетчера службы скорой медицинской помощи о том, что у дома номер 5 по проспекту Энгельса в карете скорой помощи находится агрессивный пациент. "Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции возле дома 5 по проспекту Энгельса был задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий обитатель хостела на Большеохтинском проспекте, который до приезда сотрудников полиции устроил дебош и разбил рукой стекло правой передней двери автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Добавляется, что дебошир доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240816/zaderzhanie-1966705835.html

https://ria.ru/20240212/kolesa-1926782495.html

выборгский район

санкт-петербург

энгельс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, выборгский район, санкт-петербург, энгельс