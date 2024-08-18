Рейтинг@Mail.ru
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/peterburg-1966887761.html
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи - РИА Новости, 18.08.2024
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в автомобиле скорой помощи и был доставлен в полицию для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:14
2024-08-18T14:14
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
энгельс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в автомобиле скорой помощи и был доставлен в полицию для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В ночь на воскресенье в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от диспетчера службы скорой медицинской помощи о том, что у дома номер 5 по проспекту Энгельса в карете скорой помощи находится агрессивный пациент. "Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции возле дома 5 по проспекту Энгельса был задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий обитатель хостела на Большеохтинском проспекте, который до приезда сотрудников полиции устроил дебош и разбил рукой стекло правой передней двери автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении регионального главка МВД. Добавляется, что дебошир доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240816/zaderzhanie-1966705835.html
https://ria.ru/20240212/kolesa-1926782495.html
выборгский район
санкт-петербург
энгельс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, выборгский район, санкт-петербург, энгельс
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Энгельс
Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в машине скорой помощи

Дебошир из хостела в Петербурге разбил стекло в скорой и был доставлен в полицию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Дебошир из петербургского хостела разбил стекло в автомобиле скорой помощи и был доставлен в полицию для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В ночь на воскресенье в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от диспетчера службы скорой медицинской помощи о том, что у дома номер 5 по проспекту Энгельса в карете скорой помощи находится агрессивный пациент.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
На севере Москвы задержали пьяного водителя-дебошира
16 августа, 22:41
«
"Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции возле дома 5 по проспекту Энгельса был задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий обитатель хостела на Большеохтинском проспекте, который до приезда сотрудников полиции устроил дебош и разбил рукой стекло правой передней двери автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
Добавляется, что дебошир доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мужчина препятствовал проезду скорой помощи в Шарыпово Красноярского края - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Красноярском крае пьяный водитель порезал колеса скорой
12 февраля, 09:36
 
ПроисшествияВыборгский районСанкт-ПетербургЭнгельс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала