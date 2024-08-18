https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html

В Польше раскрыли, чего на самом деле ждут от Украины

В Польше раскрыли, чего на самом деле ждут от Украины - РИА Новости, 18.08.2024

В Польше раскрыли, чего на самом деле ждут от Украины

Большинство поляков ожидают, что конфликт на Украине закончится переговорами, написал в социальной сети Х журналист Лукаш Важеха со ссылкой на опрос. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T10:49

2024-08-18T10:49

2024-08-18T18:24

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Большинство поляков ожидают, что конфликт на Украине закончится переговорами, написал в социальной сети Х журналист Лукаш Важеха со ссылкой на опрос.Издание Do Rzeczy сообщает, что на вопрос о необходимости для Украины начать переговоры с Россией 18 процентов участников опроса выбрали ответ "определенно да", а 36,5 процента — "скорее да". Итого 54,5 процента респондентов поддерживают начало мирных переговоров между Киевом и Москвой, говорится в материале. Согласно данным опроса, только 7,1 процента респондентов считают, что Украине точно не следует начинать переговоры."Очень интересный опрос: явное большинство поляков ожидают начала мирных переговоров между Россией и Украиной", — отметил он.Меньше всего, добавил Важеха, поляки хотят, чтобы ВСУ боролись до победы, несмотря на продвижение этой идеи сторонниками Украины в стране.В июне президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240818/podderzhka-1966851645.html

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в мире, украина, россия, польша, владимир путин, вооруженные силы украины