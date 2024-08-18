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В Донецке два мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/obstrel-1966917974.html
В Донецке два мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке два мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024
В Донецке два мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T18:00
2024-08-18T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по улице Байкальской погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240818/ataka-1966890487.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке два мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«
"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по улице Байкальской погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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