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В Донецке два мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке два мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.08.2024

В Донецке два мирных жителя погибли при обстреле со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T18:00

2024-08-18T18:00

2024-08-18T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по улице Байкальской погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240818/ataka-1966890487.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)