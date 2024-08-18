https://ria.ru/20240818/obstrel-1966866495.html

При обстреле белгородского села ранены две женщины

При обстреле белгородского села ранены две женщины - РИА Новости, 18.08.2024

При обстреле белгородского села ранены две женщины

Две женщины ранены при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:14

2024-08-18T11:14

2024-08-18T11:14

происшествия

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Две женщины ранены при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате атаки различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240818/obstrely-1966858352.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины