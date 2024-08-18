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При обстреле белгородского села ранены две женщины - РИА Новости, 18.08.2024
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11:14 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/obstrel-1966866495.html
При обстреле белгородского села ранены две женщины
При обстреле белгородского села ранены две женщины - РИА Новости, 18.08.2024
При обстреле белгородского села ранены две женщины
Две женщины ранены при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:14
2024-08-18T11:14
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Две женщины ранены при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате атаки различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240818/obstrely-1966858352.html
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле белгородского села ранены две женщины

Гладков: при обстреле белгородского села Новая Таволжанка ранены две женщины

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Две женщины ранены при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что в результате атаки различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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ПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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