При обстреле белгородского села ранены две женщины
Гладков: при обстреле белгородского села Новая Таволжанка ранены две женщины
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Две женщины ранены при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Ранены два мирных жителя. Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в результате атаки различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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