Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных
Офис Нетаньяху: идет работа по сделке, увеличивающей число освобожденных пленных
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта, сообщила канцелярия израильского премьера.
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"Премьер-министр продолжает работать над продвижением сделки, которая максимально увеличит число живых заложников и позволит достичь всех целей войны", - говорится в сообщении, которое распространил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.
По его словам, некоторые организуют утечки информации и тем самым "мешают продвижению сделки".
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"Они ошибались тогда - и они ошибаются сегодня. Премьер-министр твердо настаивал на этом фундаментальном требовании - которое необходимо для достижения целей войны - и ХАМАС изменил свою позицию. Сегодня премьер-министр также настаивает на том, чтобы мы оставались в филадельфийском коридоре (граница между Газой и Египтом - ред.), чтобы предотвратить перевооружение террористических группировок", - подчеркивается в сообщении.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Издание Jerusalem Post ранее сообщало, что в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми. Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы.
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