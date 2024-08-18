https://ria.ru/20240818/netanjahu-1966942710.html

Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных

Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных - РИА Новости, 18.08.2024

Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T21:27

2024-08-18T21:27

2024-08-18T21:27

в мире

египет

израиль

катар

биньямин нетаньяху

абдель фаттах ас-сиси

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр продолжает работать над продвижением сделки, которая максимально увеличит число живых заложников и позволит достичь всех целей войны", - говорится в сообщении, которое распространил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале. По его словам, некоторые организуют утечки информации и тем самым "мешают продвижению сделки". "Они ошибались тогда - и они ошибаются сегодня. Премьер-министр твердо настаивал на этом фундаментальном требовании - которое необходимо для достижения целей войны - и ХАМАС изменил свою позицию. Сегодня премьер-министр также настаивает на том, чтобы мы оставались в филадельфийском коридоре (граница между Газой и Египтом - ред.), чтобы предотвратить перевооружение террористических группировок", - подчеркивается в сообщении. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. Издание Jerusalem Post ранее сообщало, что в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми. Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы.

https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html

https://ria.ru/20240818/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240815/ssha-1966293676.html

египет

израиль

катар

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в мире, египет, израиль, катар, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году