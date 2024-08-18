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Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных - РИА Новости, 18.08.2024
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21:27 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/netanjahu-1966942710.html
Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных
Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных - РИА Новости, 18.08.2024
Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:27
2024-08-18T21:27
в мире
египет
израиль
катар
биньямин нетаньяху
абдель фаттах ас-сиси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр продолжает работать над продвижением сделки, которая максимально увеличит число живых заложников и позволит достичь всех целей войны", - говорится в сообщении, которое распространил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале. По его словам, некоторые организуют утечки информации и тем самым "мешают продвижению сделки". "Они ошибались тогда - и они ошибаются сегодня. Премьер-министр твердо настаивал на этом фундаментальном требовании - которое необходимо для достижения целей войны - и ХАМАС изменил свою позицию. Сегодня премьер-министр также настаивает на том, чтобы мы оставались в филадельфийском коридоре (граница между Газой и Египтом - ред.), чтобы предотвратить перевооружение террористических группировок", - подчеркивается в сообщении. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями. Издание Jerusalem Post ранее сообщало, что в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми. Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы.
https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html
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https://ria.ru/20240815/ssha-1966293676.html
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в мире, египет, израиль, катар, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху работает над сделкой по освобождению максимального числа пленных

Офис Нетаньяху: идет работа по сделке, увеличивающей число освобожденных пленных

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"Премьер-министр продолжает работать над продвижением сделки, которая максимально увеличит число живых заложников и позволит достичь всех целей войны", - говорится в сообщении, которое распространил советник офиса премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.
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По его словам, некоторые организуют утечки информации и тем самым "мешают продвижению сделки".
«
"Они ошибались тогда - и они ошибаются сегодня. Премьер-министр твердо настаивал на этом фундаментальном требовании - которое необходимо для достижения целей войны - и ХАМАС изменил свою позицию. Сегодня премьер-министр также настаивает на том, чтобы мы оставались в филадельфийском коридоре (граница между Газой и Египтом - ред.), чтобы предотвратить перевооружение террористических группировок", - подчеркивается в сообщении.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
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В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Издание Jerusalem Post ранее сообщало, что в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми. Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы.
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