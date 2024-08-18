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Нетаньяху встретится с Блинкеном в Иерусалиме
Нетаньяху встретится с Блинкеном в Иерусалиме - РИА Новости, 18.08.2024
Нетаньяху встретится с Блинкеном в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме, сообщила пресс-служба правительства РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:39
2024-08-18T17:39
2024-08-18T17:39
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме, сообщила пресс-служба правительства Израиля (GPO). "Встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном пройдет в офисе премьер-министра в Иерусалиме в 11 часов утра", - говорится в сообщении в Telegram-канале GPO. Как сообщали в госдепартаменте США, Блинкен прибыл в Израиль для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе. Блинкен во время своего визита призовет все стороны конфликта избежать эскалации и любых других действий, которые могут помешать достижению соглашения, отметило ведомство. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
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В мире, США, Израиль, Катар, Энтони Блинкен, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху встретится с Блинкеном в Иерусалиме
Премьер Израиля Нетаньяху встретится с госсекретарем США Блинкеном в Иерусалиме