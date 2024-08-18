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Раскрыта сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования - РИА Новости, 18.08.2024
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04:26 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/natsproekt-1966837640.html
Раскрыта сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования
Раскрыта сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования - РИА Новости, 18.08.2024
Раскрыта сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования
Более 50 миллионов рублей было похищено при реализации национального проекта в сфере образования в 2021 году, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T04:26
2024-08-18T04:26
происшествия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 50 миллионов рублей было похищено при реализации национального проекта в сфере образования в 2021 году, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при реализации национального проекта в области образования. "По предварительным данным, в рамках реализации национального проекта в сфере образования было совершено хищение более 50 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
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происшествия
Происшествия
Раскрыта сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования

При реализации нацпроекта в сфере образования похищено более 50 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 50 миллионов рублей было похищено при реализации национального проекта в сфере образования в 2021 году, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при реализации национального проекта в области образования.
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"По предварительным данным, в рамках реализации национального проекта в сфере образования было совершено хищение более 50 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
 
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