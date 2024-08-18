https://ria.ru/20240818/natsproekt-1966837640.html

Раскрыта сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования

Раскрыта сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования - РИА Новости, 18.08.2024

Раскрыта сумма, похищенная при реализации нацпроекта в сфере образования

Более 50 миллионов рублей было похищено при реализации национального проекта в сфере образования в 2021 году, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T04:26

2024-08-18T04:26

2024-08-18T04:26

происшествия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 50 миллионов рублей было похищено при реализации национального проекта в сфере образования в 2021 году, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при реализации национального проекта в области образования. "По предварительным данным, в рамках реализации национального проекта в сфере образования было совершено хищение более 50 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html

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2024

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происшествия