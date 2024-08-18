https://ria.ru/20240818/moskva-1966925678.html

Воскресенье в Москве стало самым теплым днем августа

Воскресенье в Москве стало самым теплым днем августа - РИА Новости, 18.08.2024

Воскресенье в Москве стало самым теплым днем августа

Воскресенье в Москве стало самым теплым днем августа, воздух на базовой метеостанции столицы прогрелся до плюс 26,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T19:09

2024-08-18T19:09

2024-08-18T19:09

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым теплым днем августа, воздух на базовой метеостанции столицы прогрелся до плюс 26,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что текущий месяц не особенно радовал жителей и гостей столичного региона теплой погодой. Средняя температура воздуха с начала августа на один градус отстает от климатической нормы, а самая высокая температура до воскресенья составила плюс 24,8 градуса, уточнил эксперт. "Но сегодня август исправился и воскресенье вырвалось в лидеры списка теплых дней последнего месяца лета - в 15 часов столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигли отметки в плюс 26,6 градуса", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик добавил, что в понедельник воздух в Москве прогреется еще сильнее, он станет самым теплым днем месяца. В первый день недели ожидается плюс 26-28 градусов.

https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html

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общество, москва, михаил леус