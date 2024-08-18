https://ria.ru/20240818/moskva-1966849711.html

В МИД рассказали, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки

В МИД рассказали, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки - РИА Новости, 18.08.2024

В МИД рассказали, как можно посмотреть закрытые дипломатические особняки

Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) рассказало РИА Новости, что до конца августа все желающие смогут виртуально... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:47

2024-08-18T08:47

2024-08-18T08:47

москва

федор шехтель

лев кекушев

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) рассказало РИА Новости, что до конца августа все желающие смогут виртуально прогуляться по двум новым закрытым для широкого посещения особнякам. "Наш сайт Объекты культурного наследия – mansions.updk.ru – регулярно пополняется новыми материалами. До конца августа на сайте будут доступны два новых виртуальных тура – по Дому Кекушева (ул. Остоженка, 21) и Дому Верстовского (Хлебный, 28)", - уточнили в пресс-службе Управления. Там ранее пояснили, что "с учетом статуса этих памятников архитектуры возможность попасть в них с экскурсионными визитами крайне ограничена". В этой связи Управление "предпринимает усилия по использованию новых технологический решений, позволяющих совершать по особнякам виртуальные прогулки". Версия сайта дает возможность всем желающим познакомиться с архитектурой и историей уникальных московских особняков. На сегодняшний день в ведении Управления находится более 130 московских особняков – памятников архитектуры, предназначенных в приоритетном порядке для размещения дипломатических и зарубежных представительств в Москве. Именно поэтому, как пояснили в пресс-службе ГлавУпдк "возможность посещения этих особняков – шедевров Федора Шехтеля, Льва Кекушева, Вильяма Валькота, великолепных образцов стилей неоклассицизма, неоготики, эклектики, модерна и русского стиля – весьма и весьма ограничена". Однако на сайте в свободном доступе есть возможность ознакомиться с уникальной информацией о зданиях, увидеть архивные, актуальные фотографии, связанные с особняками.

https://realty.ria.ru/20231024/osobnyaki-1904938055.html

https://ria.ru/20231227/vystavka-1918224956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, федор шехтель, лев кекушев, общество