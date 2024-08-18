https://ria.ru/20240818/morozhenoe-1966835915.html

Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое - РИА Новости, 18.08.2024

Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как лакомство содержит много... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T03:22

2024-08-18T03:22

2024-08-18T03:22

невролог

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как лакомство содержит много жиров и большое количество сахара, рассказала РИА Новости врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева. "Учитывая то, что этим летом такая жара, мороженое, оно очень популярно. Оно содержит не только сливки и молоко, но и много жиров и большое количество сахара. Из этого вытекает то, что в первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет. За счет содержания молока нужно с ним быть аккуратнее людям с непереносимостью лактозы", - сказала Николаева. По словам врача, также следует исключить из рациона мороженое людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно в период обострений. Простывшим детям тоже не стоит употреблять такой десерт.

https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html

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невролог, общество