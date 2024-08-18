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Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое - РИА Новости, 18.08.2024
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03:22 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/morozhenoe-1966835915.html
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое - РИА Новости, 18.08.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как лакомство содержит много... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T03:22
2024-08-18T03:22
невролог
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как лакомство содержит много жиров и большое количество сахара, рассказала РИА Новости врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева. "Учитывая то, что этим летом такая жара, мороженое, оно очень популярно. Оно содержит не только сливки и молоко, но и много жиров и большое количество сахара. Из этого вытекает то, что в первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет. За счет содержания молока нужно с ним быть аккуратнее людям с непереносимостью лактозы", - сказала Николаева. По словам врача, также следует исключить из рациона мороженое людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно в период обострений. Простывшим детям тоже не стоит употреблять такой десерт.
https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html
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невролог, общество
невролог, Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

Врач Николаева: некоторым людям стоит исключить из рациона мороженое

© iStock.com / VeselovaElenaМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© iStock.com / VeselovaElena
Мороженое. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как лакомство содержит много жиров и большое количество сахара, рассказала РИА Новости врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.
"Учитывая то, что этим летом такая жара, мороженое, оно очень популярно. Оно содержит не только сливки и молоко, но и много жиров и большое количество сахара. Из этого вытекает то, что в первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет. За счет содержания молока нужно с ним быть аккуратнее людям с непереносимостью лактозы", - сказала Николаева.
Производители Москвы выпустили около 800 тонн мороженого за июнь и июль - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Производители Москвы выпустили около 800 тонн мороженого за июнь и июль
11 августа, 11:13
По словам врача, также следует исключить из рациона мороженое людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно в период обострений. Простывшим детям тоже не стоит употреблять такой десерт.
 
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