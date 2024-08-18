https://ria.ru/20240818/morozhenoe-1966835915.html
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое - РИА Новости, 18.08.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как лакомство содержит много... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T03:22
2024-08-18T03:22
2024-08-18T03:22
невролог
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954465415_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_654876da2b0a3e6957b346af66ae50a6.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как лакомство содержит много жиров и большое количество сахара, рассказала РИА Новости врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева. "Учитывая то, что этим летом такая жара, мороженое, оно очень популярно. Оно содержит не только сливки и молоко, но и много жиров и большое количество сахара. Из этого вытекает то, что в первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет. За счет содержания молока нужно с ним быть аккуратнее людям с непереносимостью лактозы", - сказала Николаева. По словам врача, также следует исключить из рациона мороженое людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно в период обострений. Простывшим детям тоже не стоит употреблять такой десерт.
https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954465415_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a547ef222b7b1027207d14d2a0cea173.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
невролог, общество
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Врач Николаева: некоторым людям стоит исключить из рациона мороженое
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как лакомство содержит много жиров и большое количество сахара, рассказала РИА Новости врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.
"Учитывая то, что этим летом такая жара, мороженое, оно очень популярно. Оно содержит не только сливки и молоко, но и много жиров и большое количество сахара. Из этого вытекает то, что в первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет. За счет содержания молока нужно с ним быть аккуратнее людям с непереносимостью лактозы", - сказала Николаева.
По словам врача, также следует исключить из рациона мороженое людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно в период обострений. Простывшим детям тоже не стоит употреблять такой десерт.