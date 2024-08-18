https://ria.ru/20240818/mishustin-1966869815.html
Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником
Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником - РИА Новости, 18.08.2024
Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов с праздником воздушного флота, подчеркнув их мужество, решительность, ответственность и... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:01
2024-08-18T12:01
2024-08-18T12:02
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965002314_0:155:2555:1592_1920x0_80_0_0_46ef695211317ddd674fd60d56cc84ce.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов с праздником воздушного флота, подчеркнув их мужество, решительность, ответственность и профессиональные качества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём воздушного флота России. Более ста лет авиация является неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Ее работу обеспечивают высококвалифицированные специалисты – инженеры, конструкторы, пилоты, бортпроводники, диспетчеры, техники, сотрудники навигационных служб. Каждый из вас обладает мужеством, решительностью, повышенной ответственностью и самоотдачей. От ваших профессиональных качеств, умения четко действовать в самых сложных ситуациях зависят безопасность и регулярность полетов", - говорится в сообщении. Мишустин отметил, что у воздушного флота особая роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечении транспортной связанности, освоении труднодоступных районов. Несмотря на вызовы и ограничения, с которыми столкнулась страна, отрасль демонстрирует устойчивый рост, решает поставленные задачи. Премьер-министр подчеркнул важность "сохранения набранного темпа и продолжения расширения региональной сети маршрутов, производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, технического перевооружения предприятий, увеличения заводских мощностей и выражения особого внимания укреплению кадрового потенциала, созданию и внедрению инновационных материалов, электронной компонентной базы". "Желаю работникам и ветеранам воздушного флота крепкого здоровья и благополучия. Уверен, что ваши накопленные опыт, знания и преданность делу помогут осуществить все намеченные планы, станут залогом будущих успехов и достижений на благо Отечества", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20240818/volodin-1966861136.html
https://ria.ru/20240804/pozdravlenie-1963947353.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965002314_370:0:2555:1639_1920x0_80_0_0_bcc2056a7eaf519b8e8917b9ed729e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником
Мишустин поздравил работников и ветеранов с Днем воздушного флота
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов с праздником воздушного флота, подчеркнув их мужество, решительность, ответственность и профессиональные качества, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте кабмина РФ.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём воздушного флота России. Более ста лет авиация является неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Ее работу обеспечивают высококвалифицированные специалисты – инженеры, конструкторы, пилоты, бортпроводники, диспетчеры, техники, сотрудники навигационных служб. Каждый из вас обладает мужеством, решительностью, повышенной ответственностью и самоотдачей. От ваших профессиональных качеств, умения четко действовать в самых сложных ситуациях зависят безопасность и регулярность полетов", - говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что у воздушного флота особая роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечении транспортной связанности, освоении труднодоступных районов. Несмотря на вызовы и ограничения, с которыми столкнулась страна, отрасль демонстрирует устойчивый рост, решает поставленные задачи.
Премьер-министр подчеркнул важность "сохранения набранного темпа и продолжения расширения региональной сети маршрутов, производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, технического перевооружения предприятий, увеличения заводских мощностей и выражения особого внимания укреплению кадрового потенциала, созданию и внедрению инновационных материалов, электронной компонентной базы".
"Желаю работникам и ветеранам воздушного флота крепкого здоровья и благополучия. Уверен, что ваши накопленные опыт, знания и преданность делу помогут осуществить все намеченные планы, станут залогом будущих успехов и достижений на благо Отечества", - добавил Мишустин.