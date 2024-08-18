https://ria.ru/20240818/mishustin-1966869815.html

Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником

Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником - РИА Новости, 18.08.2024

Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов с праздником воздушного флота, подчеркнув их мужество, решительность, ответственность и... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:01

2024-08-18T12:01

2024-08-18T12:02

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов с праздником воздушного флота, подчеркнув их мужество, решительность, ответственность и профессиональные качества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём воздушного флота России. Более ста лет авиация является неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Ее работу обеспечивают высококвалифицированные специалисты – инженеры, конструкторы, пилоты, бортпроводники, диспетчеры, техники, сотрудники навигационных служб. Каждый из вас обладает мужеством, решительностью, повышенной ответственностью и самоотдачей. От ваших профессиональных качеств, умения четко действовать в самых сложных ситуациях зависят безопасность и регулярность полетов", - говорится в сообщении. Мишустин отметил, что у воздушного флота особая роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечении транспортной связанности, освоении труднодоступных районов. Несмотря на вызовы и ограничения, с которыми столкнулась страна, отрасль демонстрирует устойчивый рост, решает поставленные задачи. Премьер-министр подчеркнул важность "сохранения набранного темпа и продолжения расширения региональной сети маршрутов, производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, технического перевооружения предприятий, увеличения заводских мощностей и выражения особого внимания укреплению кадрового потенциала, созданию и внедрению инновационных материалов, электронной компонентной базы". "Желаю работникам и ветеранам воздушного флота крепкого здоровья и благополучия. Уверен, что ваши накопленные опыт, знания и преданность делу помогут осуществить все намеченные планы, станут залогом будущих успехов и достижений на благо Отечества", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20240818/volodin-1966861136.html

https://ria.ru/20240804/pozdravlenie-1963947353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, общество