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Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником - РИА Новости, 18.08.2024
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12:01 18.08.2024 (обновлено: 12:02 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/mishustin-1966869815.html
Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником
Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником - РИА Новости, 18.08.2024
Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов с праздником воздушного флота, подчеркнув их мужество, решительность, ответственность и... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:01
2024-08-18T12:02
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов с праздником воздушного флота, подчеркнув их мужество, решительность, ответственность и профессиональные качества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём воздушного флота России. Более ста лет авиация является неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Ее работу обеспечивают высококвалифицированные специалисты – инженеры, конструкторы, пилоты, бортпроводники, диспетчеры, техники, сотрудники навигационных служб. Каждый из вас обладает мужеством, решительностью, повышенной ответственностью и самоотдачей. От ваших профессиональных качеств, умения четко действовать в самых сложных ситуациях зависят безопасность и регулярность полетов", - говорится в сообщении. Мишустин отметил, что у воздушного флота особая роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечении транспортной связанности, освоении труднодоступных районов. Несмотря на вызовы и ограничения, с которыми столкнулась страна, отрасль демонстрирует устойчивый рост, решает поставленные задачи. Премьер-министр подчеркнул важность "сохранения набранного темпа и продолжения расширения региональной сети маршрутов, производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, технического перевооружения предприятий, увеличения заводских мощностей и выражения особого внимания укреплению кадрового потенциала, созданию и внедрению инновационных материалов, электронной компонентной базы". "Желаю работникам и ветеранам воздушного флота крепкого здоровья и благополучия. Уверен, что ваши накопленные опыт, знания и преданность делу помогут осуществить все намеченные планы, станут залогом будущих успехов и достижений на благо Отечества", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20240818/volodin-1966861136.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поздравил работников воздушного флота с праздником

Мишустин поздравил работников и ветеранов с Днем воздушного флота

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов с праздником воздушного флота, подчеркнув их мужество, решительность, ответственность и профессиональные качества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём воздушного флота России. Более ста лет авиация является неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Ее работу обеспечивают высококвалифицированные специалисты – инженеры, конструкторы, пилоты, бортпроводники, диспетчеры, техники, сотрудники навигационных служб. Каждый из вас обладает мужеством, решительностью, повышенной ответственностью и самоотдачей. От ваших профессиональных качеств, умения четко действовать в самых сложных ситуациях зависят безопасность и регулярность полетов", - говорится в сообщении.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Вчера, 10:30
Мишустин отметил, что у воздушного флота особая роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечении транспортной связанности, освоении труднодоступных районов. Несмотря на вызовы и ограничения, с которыми столкнулась страна, отрасль демонстрирует устойчивый рост, решает поставленные задачи.
Премьер-министр подчеркнул важность "сохранения набранного темпа и продолжения расширения региональной сети маршрутов, производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, технического перевооружения предприятий, увеличения заводских мощностей и выражения особого внимания укреплению кадрового потенциала, созданию и внедрению инновационных материалов, электронной компонентной базы".
"Желаю работникам и ветеранам воздушного флота крепкого здоровья и благополучия. Уверен, что ваши накопленные опыт, знания и преданность делу помогут осуществить все намеченные планы, станут залогом будущих успехов и достижений на благо Отечества", - добавил Мишустин.
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