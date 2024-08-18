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При взрыве на юге Ливана пострадали трое миротворцев ООН - РИА Новости, 18.08.2024
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14:37 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/mirotvortsy-1966892701.html
При взрыве на юге Ливана пострадали трое миротворцев ООН
При взрыве на юге Ливана пострадали трое миротворцев ООН - РИА Новости, 18.08.2024
При взрыве на юге Ливана пострадали трое миротворцев ООН
Трое миротворцев ООН получили легкие ранения при взрыве около их автомобиля в окрестностях деревни Ярин на юге Ливана, говорится в заявлении миротворческих сил... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T14:37
2024-08-18T14:37
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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Трое миротворцев ООН получили легкие ранения при взрыве около их автомобиля в окрестностях деревни Ярин на юге Ливана, говорится в заявлении миротворческих сил (UNIFIL). "Сегодня трое миротворцев из патруля получили легкие ранения, когда взрыв произошел около их четко обозначенного автомобиля ООН в окрестностях Ярина на юге Ливана", - сказано в заявлении UNIFIL. Добавляется, что все миротворцы из патруля благополучно вернулись на свою базу, идет расследование инцидента. UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) - миротворческие силы ООН, размещенные в южном Ливане, на границе с Израилем в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 425 от 19 марта 1978 года. Тогда первые 4 тысячи "голубых касок" были направлены в южный Ливан. Временные силы ООН UNIFIL продолжают находиться на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН, которая положила конец войне с Израилем 2006 года. Совместно с ливанской армией миротворцы контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". В состав UNIFIL входят около 11 тысяч военнослужащих и более 800 гражданских специалистов из 41 страны. Треть контингента составляют военнослужащие из стран ЕС. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хасан насралла, оон, евросоюз, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хасан Насралла, ООН, Евросоюз, Хезболла
При взрыве на юге Ливана пострадали трое миротворцев ООН

Трое миротворцев ООН получили легкие ранения при взрыве у их автомобиля в Ливане

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинМиротворцы ООН на юге Ливана
Миротворцы ООН на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Миротворцы ООН на юге Ливана. Архивное фото
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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Трое миротворцев ООН получили легкие ранения при взрыве около их автомобиля в окрестностях деревни Ярин на юге Ливана, говорится в заявлении миротворческих сил (UNIFIL).
"Сегодня трое миротворцев из патруля получили легкие ранения, когда взрыв произошел около их четко обозначенного автомобиля ООН в окрестностях Ярина на юге Ливана", - сказано в заявлении UNIFIL.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Добавляется, что все миротворцы из патруля благополучно вернулись на свою базу, идет расследование инцидента.
UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) - миротворческие силы ООН, размещенные в южном Ливане, на границе с Израилем в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 425 от 19 марта 1978 года. Тогда первые 4 тысячи "голубых касок" были направлены в южный Ливан. Временные силы ООН UNIFIL продолжают находиться на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН, которая положила конец войне с Израилем 2006 года. Совместно с ливанской армией миротворцы контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". В состав UNIFIL входят около 11 тысяч военнослужащих и более 800 гражданских специалистов из 41 страны. Треть контингента составляют военнослужащие из стран ЕС.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Позже лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
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В миреЛиванИзраильБейрутХасан НасраллаООНЕвросоюзХезболла
 
 
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