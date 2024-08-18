Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
Командующий Лукьянович: Минск нарастил силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу. Архивное фото
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ.
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"Мы подтверждаем, что боевые распоряжения получены в нашем виде Вооруженных сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны", — сказал он.
Так военачальник ответил на вопрос о наращивании группировки сил на границе с Украиной после инцидента с нарушением белорусского воздушного пространства беспилотниками ВСУ.
На прошлой неделе президент Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области.
Белорусский лидер назвал произошедшее провокацией, заметив, что такие действия не останутся без ответа. Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.