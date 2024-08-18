Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 18.08.2024 (обновлено: 20:52 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/minsk-1966934293.html
Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной - РИА Новости, 18.08.2024
Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T20:14
2024-08-18T20:52
в мире
минск
украина
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966874515_150:262:2348:1498_1920x0_80_0_0_cb93ff250a4c856d2902e48f6f0f4f97.jpg
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ. &quot;Мы подтверждаем, что боевые распоряжения получены в нашем виде Вооруженных сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны&quot;, — сказал он.Так военачальник ответил на вопрос о наращивании группировки сил на границе с Украиной после инцидента с нарушением белорусского воздушного пространства беспилотниками ВСУ.На прошлой неделе президент Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области.Белорусский лидер назвал произошедшее провокацией, заметив, что такие действия не останутся без ответа. Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966870690.html
минск
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966874515_0:0:2075:1556_1920x0_80_0_0_52467fcce136eca8e6c917ab48f0a8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, украина, белоруссия
В мире, Минск, Украина, Белоруссия
Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной

Командующий Лукьянович: Минск нарастил силы ВВС и ПВО на границе с Украиной

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ.
«

"Мы подтверждаем, что боевые распоряжения получены в нашем виде Вооруженных сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны", — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Лукашенко призвал белорусов не переживать по поводу возможной войны
9 августа, 23:03
Так военачальник ответил на вопрос о наращивании группировки сил на границе с Украиной после инцидента с нарушением белорусского воздушного пространства беспилотниками ВСУ.
На прошлой неделе президент Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области.
Белорусский лидер назвал произошедшее провокацией, заметив, что такие действия не останутся без ответа. Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии
Вчера, 12:09
 
В миреМинскУкраинаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала