https://ria.ru/20240818/minsk-1966934293.html

Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной

Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной - РИА Новости, 18.08.2024

Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной

Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T20:14

2024-08-18T20:14

2024-08-18T20:52

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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Минск нарастил силы ВВС и войск ПВО, задействованные для несения дежурства на границе с Украиной, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ. "Мы подтверждаем, что боевые распоряжения получены в нашем виде Вооруженных сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны", — сказал он.Так военачальник ответил на вопрос о наращивании группировки сил на границе с Украиной после инцидента с нарушением белорусского воздушного пространства беспилотниками ВСУ.На прошлой неделе президент Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области.Белорусский лидер назвал произошедшее провокацией, заметив, что такие действия не останутся без ответа. Министр обороны Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

https://ria.ru/20240809/lukashenko-1965310391.html

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в мире, минск, украина, белоруссия