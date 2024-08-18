https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html
Почти полторы тысячи мигрантов приплыли в Британию на лодках за неделю
Почти полторы тысячи мигрантов приплыли в Британию на лодках за неделю - РИА Новости, 18.08.2024
Почти полторы тысячи мигрантов приплыли в Британию на лодках за неделю
Почти 1,5 тысячи нелегальных мигрантов прибыли за неделю в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, следует из данных, опубликованных в понедельник... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:14
2024-08-18T21:14
2024-08-18T21:14
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи нелегальных мигрантов прибыли за неделю в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, следует из данных, опубликованных в понедельник британским МВД. "Одиннадцатого августа – 703 прибывших мигранта… 12 августа – 125 … 14 августа – 107 … 17 августа – 492", - говорится в статистике. В понедельник, 12 августа, британское МВД опубликовало данные, согласно которым более 700 нелегальных мигрантов прибыли накануне в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, это стало рекордным с момента прихода лейбористов к власти показателем для одного дня. Абсолютный рекорд ежедневных пересечений границы в 2024 году был зафиксирован 18 июня, когда у власти всё ещё находилась Консервативная партия. Тогда в Британию прибыли около 900 нелегалов. На всеобщих выборах 4 июля победу одержали лейбористы. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240818/besporyadki-1966937433.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, великобритания, ла-манш
В мире, Великобритания, Ла-Манш
Почти полторы тысячи мигрантов приплыли в Британию на лодках за неделю
В Великобританию за неделю прибыли почти 1,5 тысячи нелегальных мигрантов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи нелегальных мигрантов прибыли за неделю в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, следует из данных, опубликованных в понедельник британским МВД.
"Одиннадцатого августа – 703 прибывших мигранта… 12 августа – 125 … 14 августа – 107 … 17 августа – 492", - говорится в статистике.
В понедельник, 12 августа, британское МВД опубликовало данные, согласно которым более 700 нелегальных мигрантов прибыли накануне в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш, это стало рекордным с момента прихода лейбористов к власти показателем для одного дня.
Абсолютный рекорд ежедневных пересечений границы в 2024 году был зафиксирован 18 июня, когда у власти всё ещё находилась Консервативная партия. Тогда в Британию прибыли около 900 нелегалов. На всеобщих выборах 4 июля победу одержали лейбористы.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов. Общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.