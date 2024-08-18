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В ДНР при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС
В ДНР при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 18.08.2024
В ДНР при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС
В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотника, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:32
2024-08-18T11:32
2024-08-18T15:08
донецкая народная республика
россия
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотника, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Сегодня ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания ВОП. Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА", — говорится в публикации.Спасатели потушили огонь и не дали пламени перекинуться на стоящую рядом заправку.Пострадавших сотрудников госпитализировали.Также повреждения получила автоцистерна.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные минувшей ночью выпустили по Горловке два снаряда калибра 155 миллиметров в 1:15 мск, а в 1:50 — атаковали с помощью дрона-камикадзе. Артобстрел города продолжился и утром.
https://ria.ru/20240817/belorussiya-1966805264.html
донецкая народная республика
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горловка
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ДНР при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС
В ДНР при атаке украинского беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС