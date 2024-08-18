https://ria.ru/20240818/mchs-1966867663.html

В ДНР при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС

В ДНР при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС - РИА Новости, 18.08.2024

В ДНР при атаке беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС

В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотника, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:32

2024-08-18T11:32

2024-08-18T15:08

донецкая народная республика

россия

горловка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотника, сообщило ведомство в Telegram-канале. "Сегодня ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания ВОП. Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА", — говорится в публикации.Спасатели потушили огонь и не дали пламени перекинуться на стоящую рядом заправку.Пострадавших сотрудников госпитализировали.Также повреждения получила автоцистерна.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные минувшей ночью выпустили по Горловке два снаряда калибра 155 миллиметров в 1:15 мск, а в 1:50 — атаковали с помощью дрона-камикадзе. Артобстрел города продолжился и утром.

https://ria.ru/20240817/belorussiya-1966805264.html

донецкая народная республика

россия

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия