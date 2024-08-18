Рейтинг@Mail.ru
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/makgregor-1966913169.html
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском - РИА Новости, 18.08.2024
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском
После вторжения ВСУ в Курскую область шансы на мирное урегулирование путем переговоров сильно уменьшились, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:23
2024-08-18T17:23
россия
курская область
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
оборона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966596091_0:4:3072:1731_1920x0_80_0_0_1fd9dd9ff7c532007eb7e8c3c47aa175.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. После вторжения ВСУ в Курскую область шансы на мирное урегулирование путем переговоров сильно уменьшились, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью аналитику Сайрусу Янссену."Он (президент России Владимир Путин – прим.ред.) объявил, что никаких переговоров с Киевом не будет. Так что если на данном этапе и была какая-то возможность урегулирования вопросов между Россией и Украиной путем переговоров с режимом Зеленского, то этому шансу настал конец", — сказал он.По его словам, действия ВСУ поставили под удар сам Киев и могут привести к сокрушительному удару по режиму Зеленского."Это может привести к наступлению в сторону столицы Украины и в конечном итоге ликвидирует киевский режим. Если Зеленского не уберут, то он сбежит в другое место &lt;…&gt; Я наблюдаю, что в Вашингтоне снова обсуждают создание некоего анклава для сбежавшего правительства Зеленского со Львовом в качестве альтернативной столицы, прямо у границы с Польшей. Так что я думаю, что это может быть рассмотрено", — считает Макгрегор.Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Глава государства Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах России заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240816/putin-1966612884.html
https://ria.ru/20240818/bouz-1966897786.html
россия
курская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966596091_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3135e2989ead44d0b7eabaf8b1d341b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, оборона
Россия, Курская область, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Оборона
"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском

Макгрегор: после вторжения ВСУ в Курскую область шанс на переговоры упущен

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. После вторжения ВСУ в Курскую область шансы на мирное урегулирование путем переговоров сильно уменьшились, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью аналитику Сайрусу Янссену.
"Он (президент России Владимир Путин – прим.ред.) объявил, что никаких переговоров с Киевом не будет. Так что если на данном этапе и была какая-то возможность урегулирования вопросов между Россией и Украиной путем переговоров с режимом Зеленского, то этому шансу настал конец", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Путин контролирует ситуацию в Курской области, заявил врио губернатора
16 августа, 15:01
По его словам, действия ВСУ поставили под удар сам Киев и могут привести к сокрушительному удару по режиму Зеленского.
"Это может привести к наступлению в сторону столицы Украины и в конечном итоге ликвидирует киевский режим. Если Зеленского не уберут, то он сбежит в другое место <…> Я наблюдаю, что в Вашингтоне снова обсуждают создание некоего анклава для сбежавшего правительства Зеленского со Львовом в качестве альтернативной столицы, прямо у границы с Польшей. Так что я думаю, что это может быть рассмотрено", — считает Макгрегор.
Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Глава государства Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах России заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Курск все изменит". На Западе сделали неожиданное заявление об СВО
Вчера, 15:21
 
РоссияКурская областьКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАОборона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала