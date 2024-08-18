https://ria.ru/20240818/makgregor-1966913169.html

"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском

"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском - РИА Новости, 18.08.2024

"Это конец". В США испугались реакции Путина на атаку ВСУ под Курском

После вторжения ВСУ в Курскую область шансы на мирное урегулирование путем переговоров сильно уменьшились, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:23

2024-08-18T17:23

2024-08-18T17:23

россия

курская область

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

оборона

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. После вторжения ВСУ в Курскую область шансы на мирное урегулирование путем переговоров сильно уменьшились, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью аналитику Сайрусу Янссену."Он (президент России Владимир Путин – прим.ред.) объявил, что никаких переговоров с Киевом не будет. Так что если на данном этапе и была какая-то возможность урегулирования вопросов между Россией и Украиной путем переговоров с режимом Зеленского, то этому шансу настал конец", — сказал он.По его словам, действия ВСУ поставили под удар сам Киев и могут привести к сокрушительному удару по режиму Зеленского."Это может привести к наступлению в сторону столицы Украины и в конечном итоге ликвидирует киевский режим. Если Зеленского не уберут, то он сбежит в другое место <…> Я наблюдаю, что в Вашингтоне снова обсуждают создание некоего анклава для сбежавшего правительства Зеленского со Львовом в качестве альтернативной столицы, прямо у границы с Польшей. Так что я думаю, что это может быть рассмотрено", — считает Макгрегор.Утром 6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Глава государства Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах России заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Он также подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240816/putin-1966612884.html

https://ria.ru/20240818/bouz-1966897786.html

россия

курская область

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россия, курская область, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, оборона