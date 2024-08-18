https://ria.ru/20240818/luna-1966839837.html

СМИ: китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю

СМИ: китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю - РИА Новости, 18.08.2024

СМИ: китайские ученые придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю

Китайские ученые предложили построить магнитную пусковую установку на Луне, которая может стать экономичным способом доставки на Землю ресурсов, добытых на... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T05:51

2024-08-18T05:51

2024-08-18T10:36

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владимир путин

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ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Китайские ученые предложили построить магнитную пусковую установку на Луне, которая может стать экономичным способом доставки на Землю ресурсов, добытых на лунной поверхности, и, кроме того, частью проекта российско-китайской лунной станции, пишет издание South China Morning Post. По информации издания, ученые Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предполагают, что установка для магнитной левитации будет работать по тому же принципу, что метание молота в легкой атлетике, только вращение на возрастающих скоростях будет производиться до отправления капсулы на Землю. Ученые убеждены, что, благодаря уникальным условиям среды на Луне, таким как высокий вакуум и низкая гравитация, полезные грузы можно будет отправлять дважды в день, а стоимость такой транспортировки будет составлять около 10% от стоимости существующих способов. "Поскольку установка будет потреблять только электричество и не будет нуждаться в топливе, то она будет достаточно маленькой по масштабам и простой в реализации", - цитирует издание ученых. Они также отметили, что главной задачей будет добыча Гелия-3 для помощи в решении проблемы энергетического кризиса на Земле. Проект, по их мнению, также будет способствовать развитию технологий добычи полезных ископаемых в космосе, тяжелых ракет-носителей и искусственного интеллекта. Предлагаемая система запуска будет использовать вращающийся рычаг длиной 50 метров и высокотемпературный сверхпроводящий двигатель для запуска капсул с ресурсами. Через 10 минут после запуска скорость вращения рычага будет достигать второй космической скорости Луны - 2,4 километра в секунду и примерно одной шестой второй космической скорости Земли - и выведет его на правильную траекторию для возвращения на Землю. Система рассчитана на срок службы не менее 20 лет, но весить она будет около 80 тонн, так что, прежде чем ее можно будет доставить на Луну, потребуется дождаться начала работы китайской сверхтяжелой ракеты-носителя, пишет издание. Команда, работающая над проектом, предположила, что он мог бы стать частью предлагаемого совместного российско-китайского проекта по строительству исследовательской станции на южном полюсе Луны к 2035 году, сообщило издание. Межправительственное российско-китайское соглашение о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС) было подписано 25 ноября 2022 года. Президент России Владимир Путин 12 июня 2024 года подписал закон о ратификации соглашения, 18 июля оно вступило в силу. Документ был опубликован 25 июля. В нём указывается, что станция будет создана в три фазы и получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите. В ходе третьей фазы планируется не только изучение и освоение Луны, но и содействие другим странам в высадке на Луну. Сроки реализации каждой из фаз не называются.

https://ria.ru/20240816/osvoenie-1966637511.html

https://ria.ru/20240808/rossija-1964801807.html

https://ria.ru/20240703/borisov-1957097772.html

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луна, земля, россия, владимир путин