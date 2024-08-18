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Лукашенко рассказал о своем младшем сыне - РИА Новости, 18.08.2024
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13:08 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966877402.html
Лукашенко рассказал о своем младшем сыне
Лукашенко рассказал о своем младшем сыне - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко рассказал о своем младшем сыне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что его младший сын Николай может по-доброму покритиковать своего отца. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:08
2024-08-18T13:08
в мире
белоруссия
александр лукашенко
пекинский университет
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что его младший сын Николай может по-доброму покритиковать своего отца. "Сын такой оппозиционный ко мне - в хорошем смысле. Он может меня покритиковать", - сказал Лукашенко. Президент Белоруссии отметил, что Николай - подготовленный человек, он блестяще закончил школу. "Хорошо владеет английским языком. Он на английском обучение проходит биотехнологиям. Он учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе, два диплома (будет - ред.)", - отметил Лукашенко. "Хочу, чтобы у этого способного человека, который музыкант хороший, музыкой занимается, спортсмен и так далее... Я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем белорусам, россиянам, все добрым людям вокруг (этого желаю - ред.)", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966876353.html
https://ria.ru/20240630/universitet-1956521981.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, пекинский университет
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Пекинский университет
Лукашенко рассказал о своем младшем сыне

Лукашенко: младший сын может по-доброму покритиковать своего отца

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что его младший сын Николай может по-доброму покритиковать своего отца.
"Сын такой оппозиционный ко мне - в хорошем смысле. Он может меня покритиковать", - сказал Лукашенко.
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Президент Белоруссии отметил, что Николай - подготовленный человек, он блестяще закончил школу.
"Хорошо владеет английским языком. Он на английском обучение проходит биотехнологиям. Он учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе, два диплома (будет - ред.)", - отметил Лукашенко.
"Хочу, чтобы у этого способного человека, который музыкант хороший, музыкой занимается, спортсмен и так далее... Я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем белорусам, россиянам, все добрым людям вокруг (этого желаю - ред.)", - добавил белорусский лидер.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоПекинский университет
 
 
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