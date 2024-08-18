https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966877402.html

Лукашенко рассказал о своем младшем сыне

Лукашенко рассказал о своем младшем сыне - РИА Новости, 18.08.2024

Лукашенко рассказал о своем младшем сыне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что его младший сын Николай может по-доброму покритиковать своего отца. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:08

2024-08-18T13:08

2024-08-18T13:08

в мире

белоруссия

александр лукашенко

пекинский университет

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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что его младший сын Николай может по-доброму покритиковать своего отца. "Сын такой оппозиционный ко мне - в хорошем смысле. Он может меня покритиковать", - сказал Лукашенко. Президент Белоруссии отметил, что Николай - подготовленный человек, он блестяще закончил школу. "Хорошо владеет английским языком. Он на английском обучение проходит биотехнологиям. Он учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе, два диплома (будет - ред.)", - отметил Лукашенко. "Хочу, чтобы у этого способного человека, который музыкант хороший, музыкой занимается, спортсмен и так далее... Я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем белорусам, россиянам, все добрым людям вокруг (этого желаю - ред.)", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966876353.html

https://ria.ru/20240630/universitet-1956521981.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, пекинский университет