https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966876353.html
Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году
Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году, когда он вышел с автоматом к оппозиционерам, направляющимся к его рабочей резиденции в Минске, РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T13:01
2024-08-18T13:01
2024-08-18T13:01
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году, когда он вышел с автоматом к оппозиционерам, направляющимся к его рабочей резиденции в Минске, не было необходимости применять оружие: протестующие разбежались, когда увидели президента. "Тогда не было необходимости применять (автомат, с которым Лукашенко вышел в 2020 году к протестующей оппозиции – ред.). Я в горячке (пошел к ним – ред.)… Я пошел туда, когда услышал, что "Лукашенко сбежал, он уже в Ростове". Я тогда был за пределами Дворца Независимости (находится в Минске – ред.), в своей резиденции. Я – в вертолет, говорю пилотам: "Ребята, пролетите по улице, где они (оппозиция – ред.) идут ко Дворцу Независимости, и пониже"… Я подлетел ко Дворцу, выхожу, в горячке… пошел напрямую, и они уже бежать стали", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", отвечая на вопрос о том, применил бы он тогда автомат. По его словам, у протестующих "пятки сверкали", когда они увидели, что к ним направляется президент с оружием. Лукашенко вспомнил, что вместе с ним был его младший сын Николай. "Он когда увидел, что я бронежилет одел…, он тоже накинул… Я говорю: "Ты дома останешься". - "Нет, я пойду с тобой. Я не убивать еду, я еду защищать своего отца". Вот его были слова. Что тут скажешь? Мы сели в вертолет и полетели… Он человек мужественный, я этому рад. Свою страну он будет защищать, как следует", - отметил Лукашенко. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20240425/oppozitsiya-1942235987.html
https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bab6c0b936cd0e067968a596fba7418f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году
Лукашенко: в 2020 году не нужно было применять оружие, протестующие разбежались
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году, когда он вышел с автоматом к оппозиционерам, направляющимся к его рабочей резиденции в Минске, не было необходимости применять оружие: протестующие разбежались, когда увидели президента.
"Тогда не было необходимости применять (автомат, с которым Лукашенко вышел в 2020 году к протестующей оппозиции – ред.). Я в горячке (пошел к ним – ред.)… Я пошел туда, когда услышал, что "Лукашенко сбежал, он уже в Ростове". Я тогда был за пределами Дворца Независимости (находится в Минске – ред.), в своей резиденции. Я – в вертолет, говорю пилотам: "Ребята, пролетите по улице, где они (оппозиция – ред.) идут ко Дворцу Независимости, и пониже"… Я подлетел ко Дворцу, выхожу, в горячке… пошел напрямую, и они уже бежать стали", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", отвечая на вопрос о том, применил бы он тогда автомат.
По его словам, у протестующих "пятки сверкали", когда они увидели, что к ним направляется президент с оружием.
Лукашенко вспомнил, что вместе с ним был его младший сын Николай. "Он когда увидел, что я бронежилет одел…, он тоже накинул… Я говорю: "Ты дома останешься". - "Нет, я пойду с тобой. Я не убивать еду, я еду защищать своего отца". Вот его были слова. Что тут скажешь? Мы сели в вертолет и полетели… Он человек мужественный, я этому рад. Свою страну он будет защищать, как следует", - отметил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.