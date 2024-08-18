https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966876353.html

Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году

Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году - РИА Новости, 18.08.2024

Лукашенко рассказал о ситуации с автоматом в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году, когда он вышел с автоматом к оппозиционерам, направляющимся к его рабочей резиденции в Минске, РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T13:01

2024-08-18T13:01

2024-08-18T13:01

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белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году, когда он вышел с автоматом к оппозиционерам, направляющимся к его рабочей резиденции в Минске, не было необходимости применять оружие: протестующие разбежались, когда увидели президента. "Тогда не было необходимости применять (автомат, с которым Лукашенко вышел в 2020 году к протестующей оппозиции – ред.). Я в горячке (пошел к ним – ред.)… Я пошел туда, когда услышал, что "Лукашенко сбежал, он уже в Ростове". Я тогда был за пределами Дворца Независимости (находится в Минске – ред.), в своей резиденции. Я – в вертолет, говорю пилотам: "Ребята, пролетите по улице, где они (оппозиция – ред.) идут ко Дворцу Независимости, и пониже"… Я подлетел ко Дворцу, выхожу, в горячке… пошел напрямую, и они уже бежать стали", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия", отвечая на вопрос о том, применил бы он тогда автомат. По его словам, у протестующих "пятки сверкали", когда они увидели, что к ним направляется президент с оружием. Лукашенко вспомнил, что вместе с ним был его младший сын Николай. "Он когда увидел, что я бронежилет одел…, он тоже накинул… Я говорю: "Ты дома останешься". - "Нет, я пойду с тобой. Я не убивать еду, я еду защищать своего отца". Вот его были слова. Что тут скажешь? Мы сели в вертолет и полетели… Он человек мужественный, я этому рад. Свою страну он будет защищать, как следует", - отметил Лукашенко. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20240425/oppozitsiya-1942235987.html

https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко