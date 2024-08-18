https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874945.html

России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко

России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024

России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что России не стоит ждать проблем от Минска, потому что белорусы всегда были... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:42

2024-08-18T12:42

2024-08-18T12:42

в мире

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что России не стоит ждать проблем от Минска, потому что белорусы всегда были радужными людьми. "В России должны понимать, что отсюда проблем не стоит ждать, белорусы всегда были надежными людьми", - сказал Лукашенко. Он также заверил, что белорусы никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину. Президент РФ Владимир Путин в мае этого года обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Белоруссии и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871341.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин