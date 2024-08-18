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России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024
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12:42 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874945.html
России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко
России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024
России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что России не стоит ждать проблем от Минска, потому что белорусы всегда были... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:42
2024-08-18T12:42
в мире
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что России не стоит ждать проблем от Минска, потому что белорусы всегда были радужными людьми. "В России должны понимать, что отсюда проблем не стоит ждать, белорусы всегда были надежными людьми", - сказал Лукашенко. Он также заверил, что белорусы никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину. Президент РФ Владимир Путин в мае этого года обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Белоруссии и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871341.html
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в мире, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко

Лукашенко: России не стоит ждать проблем от Белоруссии, она всегда была надежной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что России не стоит ждать проблем от Минска, потому что белорусы всегда были радужными людьми.
"В России должны понимать, что отсюда проблем не стоит ждать, белорусы всегда были надежными людьми", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Он также заверил, что белорусы никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину.
Президент РФ Владимир Путин в мае этого года обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Белоруссии и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства.
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