https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874945.html
России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко
России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024
России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что России не стоит ждать проблем от Минска, потому что белорусы всегда были... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:42
2024-08-18T12:42
2024-08-18T12:42
в мире
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что России не стоит ждать проблем от Минска, потому что белорусы всегда были радужными людьми. "В России должны понимать, что отсюда проблем не стоит ждать, белорусы всегда были надежными людьми", - сказал Лукашенко. Он также заверил, что белорусы никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину. Президент РФ Владимир Путин в мае этого года обратил внимание, что в России высоко ценят неизменную поддержку со стороны Белоруссии и активное участие Минска в упрочении безопасности Союзного государства.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871341.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Владимир Путин
России не стоит ждать проблем от Белоруссии, заявил Лукашенко
Лукашенко: России не стоит ждать проблем от Белоруссии, она всегда была надежной