Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине
Лукашенко: переговоры по Украине надо начать с того, на чем закончили в Стамбуле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что переговоры по Украине надо начать с того, на чем они закончились в Стамбуле.
"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку - она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна… Надо сесть за стол переговоров, сразу вопрос - с чего начать. Правильно - начать с того, на чем закончили в Стамбуле", - заявил Лукашенко.
По его словам, так можно начать обсуждение и решать вопросы, это реальная возможность.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин в 2024 году выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.