https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html

Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине

Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине - РИА Новости, 18.08.2024

Лукашенко рассказал, с чего стоит начать переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что переговоры по Украине надо начать с того, на чем они закончились в Стамбуле. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:40

2024-08-18T12:40

2024-08-18T12:40

в мире

украина

россия

москва

александр лукашенко

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911404983_198:340:3050:1944_1920x0_80_0_0_aa57ead7980db9997ebe9e25ccc7bf71.jpg

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", что переговоры по Украине надо начать с того, на чем они закончились в Стамбуле. "Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку - она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна… Надо сесть за стол переговоров, сразу вопрос - с чего начать. Правильно - начать с того, на чем закончили в Стамбуле", - заявил Лукашенко. По его словам, так можно начать обсуждение и решать вопросы, это реальная возможность. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин в 2024 году выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871341.html

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962217497.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, владимир зеленский