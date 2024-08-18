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Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста - РИА Новости, 18.08.2024
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12:36 18.08.2024 (обновлено: 12:40 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874073.html
Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста
Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста, так как никто не вечен. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:36
2024-08-18T12:40
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста, так как никто не вечен."Мы же не вечны, это ж сказано было не в контексте, что мы когда-то умрем. Не все понимают общей сути президентской работы, все считают так – 30 лет, это много, с ума сойти. Это единицы людей, которые так работают. Многие привыкли, вот он и больше никто, это неправильно, я готовлю к этому людей, не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал", - заявил Лукашенко.Лукашенко также добавил, что является сторонником не революционных, а эволюционных перемен.Ранее Лукашенко заявлял, что готов уйти на покой тогда, когда ему об этом скажет народ.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966872969.html
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871248.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста

Лукашенко: люди должны быть готовы к уходу президента с поста, никто не вечен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста, так как никто не вечен.
"Мы же не вечны, это ж сказано было не в контексте, что мы когда-то умрем. Не все понимают общей сути президентской работы, все считают так – 30 лет, это много, с ума сойти. Это единицы людей, которые так работают. Многие привыкли, вот он и больше никто, это неправильно, я готовлю к этому людей, не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Лукашенко также добавил, что является сторонником не революционных, а эволюционных перемен.
Ранее Лукашенко заявлял, что готов уйти на покой тогда, когда ему об этом скажет народ.
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