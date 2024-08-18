https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874073.html
Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста
Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста, так как никто не вечен. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:36
2024-08-18T12:36
2024-08-18T12:40
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:50:2560:1490_1920x0_80_0_0_266ca220813ca338cb1e83a85572e7c7.jpg
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста, так как никто не вечен."Мы же не вечны, это ж сказано было не в контексте, что мы когда-то умрем. Не все понимают общей сути президентской работы, все считают так – 30 лет, это много, с ума сойти. Это единицы людей, которые так работают. Многие привыкли, вот он и больше никто, это неправильно, я готовлю к этому людей, не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал", - заявил Лукашенко.Лукашенко также добавил, что является сторонником не революционных, а эволюционных перемен.Ранее Лукашенко заявлял, что готов уйти на покой тогда, когда ему об этом скажет народ.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966872969.html
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871248.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_1f6ffbe61e71f6fe74d833f1b487e888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста
Лукашенко: люди должны быть готовы к уходу президента с поста, никто не вечен