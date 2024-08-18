https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874073.html

Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста

Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста - РИА Новости, 18.08.2024

Лукашенко заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста, так как никто не вечен. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:36

2024-08-18T12:36

2024-08-18T12:40

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что люди должны быть готовы к его уходу с поста, так как никто не вечен."Мы же не вечны, это ж сказано было не в контексте, что мы когда-то умрем. Не все понимают общей сути президентской работы, все считают так – 30 лет, это много, с ума сойти. Это единицы людей, которые так работают. Многие привыкли, вот он и больше никто, это неправильно, я готовлю к этому людей, не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал", - заявил Лукашенко.Лукашенко также добавил, что является сторонником не революционных, а эволюционных перемен.Ранее Лукашенко заявлял, что готов уйти на покой тогда, когда ему об этом скажет народ.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966872969.html

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871248.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, александр лукашенко