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Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966872969.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами
Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что республика помогает РФ поставками снарядов, поскольку РФ - союзник... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:32
2024-08-18T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
ольга скабеева
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что республика помогает РФ поставками снарядов, поскольку РФ - союзник Белоруссии, который ведет боевые действия. "Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред.) поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, ольга скабеева
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева
Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами

Лукашенко: Белоруссия помогает России снарядами, потому что они союзники

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что республика помогает РФ поставками снарядов, поскольку РФ - союзник Белоруссии, который ведет боевые действия.
"Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред.) поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - заявил Лукашенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоОльга Скабеева
 
 
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