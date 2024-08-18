https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966872969.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами
Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что республика помогает РФ поставками снарядов, поскольку РФ - союзник... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:32
2024-08-18T12:32
2024-08-18T12:32
специальная военная операция на украине
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белоруссия
александр лукашенко
ольга скабеева
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что республика помогает РФ поставками снарядов, поскольку РФ - союзник Белоруссии, который ведет боевые действия. "Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред.) поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, ольга скабеева
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева
Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами
Лукашенко: Белоруссия помогает России снарядами, потому что они союзники