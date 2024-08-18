https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966872969.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами

Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами - РИА Новости, 18.08.2024

Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что республика помогает РФ поставками снарядов, поскольку РФ - союзник... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:32

2024-08-18T12:32

2024-08-18T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белоруссия

александр лукашенко

ольга скабеева

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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что республика помогает РФ поставками снарядов, поскольку РФ - союзник Белоруссии, который ведет боевые действия. "Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: "Вы помогаете России". А почему мы не должны помогать?... Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева - ред.) поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России... Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, ольга скабеева