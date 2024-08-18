https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871341.html
Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко
Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024
Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко
Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы наемников, поляков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:18
2024-08-18T12:18
2024-08-18T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
киев
александр лукашенко
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_c907fb9a0b7918a798afc9a9c21423fc.jpg
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы наемников, поляков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". РФ ранее квалифицировала нападение ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, как теракт и назвала провокацией. "В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", — сказал Лукашенко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966869700.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html
курская область
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_9452fd1813893939ec851ae83b4ea9de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, россия, киев, александр лукашенко, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Киев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко
Лукашенко: собрал мощные силы наемников для нападения на Курскую область