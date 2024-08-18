https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871341.html

Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко

Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024

Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко

Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы наемников, поляков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:18

2024-08-18T12:18

2024-08-18T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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александр лукашенко

владимир путин

вооруженные силы украины

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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы наемников, поляков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". РФ ранее квалифицировала нападение ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, как теракт и назвала провокацией. "В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", — сказал Лукашенко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/ukraina-1966869700.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, курская область, россия, киев, александр лукашенко, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов