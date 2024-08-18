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Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871341.html
Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко
Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024
Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко
Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы наемников, поляков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:18
2024-08-18T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
киев
александр лукашенко
владимир путин
вооруженные силы украины
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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы наемников, поляков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия". РФ ранее квалифицировала нападение ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, как теракт и назвала провокацией. "В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", — сказал Лукашенко. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/ukraina-1966869700.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html
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в мире, курская область, россия, киев, александр лукашенко, владимир путин, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Киев, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
Киев собрал наемников для нападения на Курскую область, заявил Лукашенко

Лукашенко: собрал мощные силы наемников для нападения на Курскую область

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы наемников, поляков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".
РФ ранее квалифицировала нападение ВСУ на Курскую область, где погибли и ранены мирные жители, как теракт и назвала провокацией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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"В нападении на Курскою область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы", — сказал Лукашенко.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияКиевАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВалерий Герасимов
 
 
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