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"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024
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12:17 18.08.2024 (обновлено: 12:33 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871248.html
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко
Ракетные комплексы "Искандер" в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:17
2024-08-18T12:33
белоруссия
украина
безопасность
александр лукашенко
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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия"."Это машины, которые сегодня подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием… Это машины, которые подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками", — сказал он.
https://ria.ru/20240817/belorussiya-1966805264.html
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белоруссия, украина, безопасность, александр лукашенко
Белоруссия, Украина, Безопасность, Александр Лукашенко
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко

Лукашенко: "Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками

© РИА НовостиПроцесс заряжания ракетного комплекса "Искандер"
Процесс заряжания ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости
Процесс заряжания ракетного комплекса "Искандер". Архивное фото
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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".
"Это машины, которые сегодня подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием… Это машины, которые подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками", — сказал он.
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БелоруссияУкраинаБезопасностьАлександр Лукашенко
 
 
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