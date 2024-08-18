https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871248.html
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко
Ракетные комплексы "Искандер" в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:17
2024-08-18T12:17
2024-08-18T12:33
белоруссия
украина
безопасность
александр лукашенко
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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия"."Это машины, которые сегодня подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием… Это машины, которые подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками", — сказал он.
https://ria.ru/20240817/belorussiya-1966805264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, безопасность, александр лукашенко
Белоруссия, Украина, Безопасность, Александр Лукашенко
"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко
Лукашенко: "Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками