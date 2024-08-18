https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871248.html

"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко

"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.08.2024

"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару, заявил Лукашенко

Ракетные комплексы "Искандер" в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:17

2024-08-18T12:17

2024-08-18T12:33

белоруссия

украина

безопасность

александр лукашенко

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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Ракетные комплексы "Искандер" в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия"."Это машины, которые сегодня подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием… Это машины, которые подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками", — сказал он.

https://ria.ru/20240817/belorussiya-1966805264.html

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Дарья Буймова

белоруссия, украина, безопасность, александр лукашенко