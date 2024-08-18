Лукашенко рассказал о планах на западной границе
Лукашенко: оборонительные планы на границе могут стать наступательными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил телеканалу "Россия", что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные.
"Там (на западной границе Союзного государства – ред.) нам попроще будет. Там выстроены оборонительные рубежи – от Бреста, Гродно и выше… Практически литовская, польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях: мы же тоже учимся на специальной военной операции, мы видим, где надо разместить (военных и вооружение – ред.)", - сказал Лукашенко в интервью.
По его словам, это будут современные оборонительные пункты.
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"Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят, откуда может быть нанесён удар с запада по Союзному государству. "Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и совместной группировке. На Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили серьезным российским оружием – и обычным, и ядерным", - констатировал он.