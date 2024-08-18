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Лукашенко рассказал о планах на западной границе - РИА Новости, 18.08.2024
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12:12 18.08.2024 (обновлено: 12:35 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966870845.html
Лукашенко рассказал о планах на западной границе
Лукашенко рассказал о планах на западной границе - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко рассказал о планах на западной границе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил телеканалу "Россия", что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:12
2024-08-18T12:35
в мире
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил телеканалу "Россия", что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные."Там (на западной границе Союзного государства – ред.) нам попроще будет. Там выстроены оборонительные рубежи – от Бреста, Гродно и выше… Практически литовская, польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях: мы же тоже учимся на специальной военной операции, мы видим, где надо разместить (военных и вооружение – ред.)", - сказал Лукашенко в интервью.По его словам, это будут современные оборонительные пункты."Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят, откуда может быть нанесён удар с запада по Союзному государству. "Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и совместной группировке. На Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили серьезным российским оружием – и обычным, и ядерным", - констатировал он.
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966872969.html
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966871100.html
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в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о планах на западной границе

Лукашенко: оборонительные планы на границе могут стать наступательными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил телеканалу "Россия", что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные.
"Там (на западной границе Союзного государства – ред.) нам попроще будет. Там выстроены оборонительные рубежи – от Бреста, Гродно и выше… Практически литовская, польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях: мы же тоже учимся на специальной военной операции, мы видим, где надо разместить (военных и вооружение – ред.)", - сказал Лукашенко в интервью.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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По его словам, это будут современные оборонительные пункты.
«
"Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят, откуда может быть нанесён удар с запада по Союзному государству. "Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и совместной группировке. На Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили серьезным российским оружием – и обычным, и ядерным", - констатировал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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