https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966870845.html

Лукашенко рассказал о планах на западной границе

Лукашенко рассказал о планах на западной границе - РИА Новости, 18.08.2024

Лукашенко рассказал о планах на западной границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил телеканалу "Россия", что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T12:12

2024-08-18T12:12

2024-08-18T12:35

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил телеканалу "Россия", что Минск и Москва при необходимости переведут планы по защите западной границы Союзного государства в наступательные."Там (на западной границе Союзного государства – ред.) нам попроще будет. Там выстроены оборонительные рубежи – от Бреста, Гродно и выше… Практически литовская, польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях: мы же тоже учимся на специальной военной операции, мы видим, где надо разместить (военных и вооружение – ред.)", - сказал Лукашенко в интервью.По его словам, это будут современные оборонительные пункты."Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят, откуда может быть нанесён удар с запада по Союзному государству. "Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и совместной группировке. На Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили серьезным российским оружием – и обычным, и ядерным", - констатировал он.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966872969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко