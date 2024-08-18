Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 18.08.2024 (обновлено: 14:43 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966870690.html
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии
Украина разместила вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных, Минск предпринял ответные действия, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:09
2024-08-18T14:43
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
виктор хренин
минск
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Украина разместила вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных, Минск предпринял ответные действия, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1"."Граница заминирована как никогда", — подчеркнул белорусский лидер.Он уточнил, что Минск в ответ также разместил свои силы вдоль всей границы.Также Лукашенко сообщил, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточные рубежи Белоруссии."Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию", — добавил он, комментируя ситуацию с ударными украинскими дронами, которые сбила белорусская ПВО 9 августа.Как подчеркнул белорусский лидер, он вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы.Говоря о дислоцированных в республике российских ракетных комплексах "Искандер", Лукашенко сообщил, что они подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием, снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.Ранее на этой неделе Лукашенко сообщил, что на границе с Украиной задействуют более 20 бригад и батальонных групп для недопущения возможного прорыва.В июне власти Белоруссии на фоне активизации украинских военных усилили южную границу республики. Впоследствии Лукашенко заявил, что Киев отвел свою армию, и поручил вернуть белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
https://ria.ru/20240812/belorussija-1965770483.html
https://ria.ru/20240810/bespilotniki-1965433069.html
https://ria.ru/20240816/genshtab-1966585423.html
белоруссия
украина
минск
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_5f8aee8dbe146b24c29b3067dc0386e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, виктор хренин, минск, киев
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, Минск, Киев
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии

Лукашенко: белорусско-украинская граница заминирована как никогда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Украина разместила вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных, Минск предпринял ответные действия, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".
"Граница заминирована как никогда", — подчеркнул белорусский лидер.
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Украиной
12 августа, 17:27
Он уточнил, что Минск в ответ также разместил свои силы вдоль всей границы.
Также Лукашенко сообщил, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточные рубежи Белоруссии.
"Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию", — добавил он, комментируя ситуацию с ударными украинскими дронами, которые сбила белорусская ПВО 9 августа.
Как подчеркнул белорусский лидер, он вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы.
Обломки сбитых беспилотников, залетевших накануне с Украины на территорию Белоруссии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Белоруссии нашли обломки уничтоженных дронов, залетевших с Украины
10 августа, 20:55
Говоря о дислоцированных в республике российских ракетных комплексах "Искандер", Лукашенко сообщил, что они подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием, снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.
Ранее на этой неделе Лукашенко сообщил, что на границе с Украиной задействуют более 20 бригад и батальонных групп для недопущения возможного прорыва.
В июне власти Белоруссии на фоне активизации украинских военных усилили южную границу республики. Впоследствии Лукашенко заявил, что Киев отвел свою армию, и поручил вернуть белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
Военнослужащий воздушно-десантных войск Белоруссии дежурит на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Белоруссии заявили об адекватном противодействии провокациям
16 августа, 13:34
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВиктор ХренинМинскКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала