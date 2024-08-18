https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966870690.html
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии - РИА Новости, 18.08.2024
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии
Украина разместила вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных, Минск предпринял ответные действия, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:09
2024-08-18T12:09
2024-08-18T14:43
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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Украина разместила вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных, Минск предпринял ответные действия, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1"."Граница заминирована как никогда", — подчеркнул белорусский лидер.Он уточнил, что Минск в ответ также разместил свои силы вдоль всей границы.Также Лукашенко сообщил, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточные рубежи Белоруссии."Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию", — добавил он, комментируя ситуацию с ударными украинскими дронами, которые сбила белорусская ПВО 9 августа.Как подчеркнул белорусский лидер, он вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы.Говоря о дислоцированных в республике российских ракетных комплексах "Искандер", Лукашенко сообщил, что они подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием, снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.Ранее на этой неделе Лукашенко сообщил, что на границе с Украиной задействуют более 20 бригад и батальонных групп для недопущения возможного прорыва.В июне власти Белоруссии на фоне активизации украинских военных усилили южную границу республики. Впоследствии Лукашенко заявил, что Киев отвел свою армию, и поручил вернуть белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
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https://ria.ru/20240810/bespilotniki-1965433069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, виктор хренин, минск, киев
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, Минск, Киев
Лукашенко рассказал об укреплении границы Белоруссии
Лукашенко: белорусско-украинская граница заминирована как никогда
МИНСК, 18 авг — РИА Новости.
Украина разместила вдоль границы с Белоруссией 120 тысяч военных, Минск предпринял ответные действия, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1"
.
"Граница заминирована как никогда", — подчеркнул белорусский лидер.
Он уточнил, что Минск в ответ также разместил свои силы вдоль всей границы.
Также Лукашенко сообщил, что украинские беспилотники постоянно нарушают юго-восточные рубежи Белоруссии.
"Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию", — добавил он, комментируя ситуацию с ударными украинскими дронами, которые сбила белорусская ПВО 9 августа.
Как подчеркнул белорусский лидер, он вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы.
Говоря о дислоцированных в республике российских ракетных комплексах "Искандер", Лукашенко сообщил, что они подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием, снаряжены ракетами с ядерными боеголовками.
Ранее на этой неделе Лукашенко сообщил, что на границе с Украиной задействуют более 20 бригад и батальонных групп для недопущения возможного прорыва.
В июне власти Белоруссии на фоне активизации украинских военных усилили южную границу республики. Впоследствии Лукашенко заявил, что Киев
отвел свою армию, и поручил вернуть белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.