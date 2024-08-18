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Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о прогрессе в сотрудничестве - РИА Новости, 18.08.2024
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04:06 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/lidery-1966837139.html
Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о прогрессе в сотрудничестве
Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о прогрессе в сотрудничестве - РИА Новости, 18.08.2024
Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о прогрессе в сотрудничестве
Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве между тремя странами с момента проведения трехстороннего саммита в... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T04:06
2024-08-18T04:06
в мире
сша
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве между тремя странами с момента проведения трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в США, следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте Белого дома. Как отметили лидеры государств в заявлении, за этот год они впервые провели совместные военные учения, подписали новое трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и достигли определенного прогресса в противостоянии Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). "Мы, лидеры Японии, Республики Корея (РК) и Соединенных штатов Америки (США), отмечаем колоссальный прогресс в нашем трехстороннем сотрудничестве по прошествии года с нашего исторического саммита", - говорится в заявлении. Лидеры государств также подчеркнули свою приверженность проведению консультаций по региональной проблематике и укреплению сотрудничества в сфере безопасности, экономики, развития технологий и здравоохранения. В загородной резиденции президента США Джо Байдена Кэмп-Дэвиде 18 августа 2023 года состоялся первый трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи. Это стало первой такой очной встречей глав трех государств не на полях международных мероприятий. Согласно опубликованным по итогам саммита документам, повестка состоявшихся переговоров во многом строилась вокруг поиска путей противодействия России, Китаю и КНДР. Страны также подписали обязательство проводить трехсторонние консультации с целью координации плана действий в случае возникновения угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Первые совместные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge прошли в Восточно-Китайском море 27-29 июня. В отличие от предыдущих трехсторонних маневров, носивших разовый характер и направленных на отработку отдельных задач, эти учения носят комплексный характер и должны стать регулярными. МИД РФ ранее в этой связи уже заявлял, что Вашингтон, выстраивая тройственный военный союз с Сеулом и Токио, стремится направить его ударный потенциал не только против КНДР, но и на стратегическое сдерживание Москвы и Пекина. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе является политика США, а потенциальные проблемы, имеющиеся в регионе, требуют коллективного реагирования, а не создания блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР.
https://ria.ru/20240516/koreya-1946318261.html
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в мире, сша, япония, южная корея
В мире, США, Япония, Южная Корея
Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о прогрессе в сотрудничестве

Лидеры США, Японии и Южной Кореи отметили колоссальный прогресс в сотрудничестве

© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио
Флаги США и Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Koji Sasahara
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве между тремя странами с момента проведения трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в США, следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте Белого дома.
Как отметили лидеры государств в заявлении, за этот год они впервые провели совместные военные учения, подписали новое трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и достигли определенного прогресса в противостоянии Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР).
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"Мы, лидеры Японии, Республики Корея (РК) и Соединенных штатов Америки (США), отмечаем колоссальный прогресс в нашем трехстороннем сотрудничестве по прошествии года с нашего исторического саммита", - говорится в заявлении.
Лидеры государств также подчеркнули свою приверженность проведению консультаций по региональной проблематике и укреплению сотрудничества в сфере безопасности, экономики, развития технологий и здравоохранения.
В загородной резиденции президента США Джо Байдена Кэмп-Дэвиде 18 августа 2023 года состоялся первый трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи. Это стало первой такой очной встречей глав трех государств не на полях международных мероприятий. Согласно опубликованным по итогам саммита документам, повестка состоявшихся переговоров во многом строилась вокруг поиска путей противодействия России, Китаю и КНДР. Страны также подписали обязательство проводить трехсторонние консультации с целью координации плана действий в случае возникновения угроз в Индо-Тихоокеанском регионе.
Первые совместные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge прошли в Восточно-Китайском море 27-29 июня. В отличие от предыдущих трехсторонних маневров, носивших разовый характер и направленных на отработку отдельных задач, эти учения носят комплексный характер и должны стать регулярными.
МИД РФ ранее в этой связи уже заявлял, что Вашингтон, выстраивая тройственный военный союз с Сеулом и Токио, стремится направить его ударный потенциал не только против КНДР, но и на стратегическое сдерживание Москвы и Пекина. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе является политика США, а потенциальные проблемы, имеющиеся в регионе, требуют коллективного реагирования, а не создания блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР.
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