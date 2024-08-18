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На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 18.08.2024
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21:04 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/kuban-1966940564.html
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 18.08.2024
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов, жара продлится до 21 августа, сообщили в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:04
2024-08-18T21:04
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов, жара продлится до 21 августа, сообщили в краевом ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение о сильной жаре на территории Краснодарского края… Во второй половине дня и вечером 19.08, 20.08 и 21.08.2024 в Краснодарском крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39 градусов (опасное явление)", - говорится в сообщении. При этом на Черноморском побережье ожидается 37 градусов тепла, добавляют спасатели.
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

МЧС: в Краснодарском крае до среды прогнозируется жара в 39 градусов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРека Кубань
Река Кубань - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Река Кубань. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов, жара продлится до 21 августа, сообщили в краевом ГУ МЧС.
«
"Штормовое предупреждение о сильной жаре на территории Краснодарского края… Во второй половине дня и вечером 19.08, 20.08 и 21.08.2024 в Краснодарском крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39 градусов (опасное явление)", - говорится в сообщении.
При этом на Черноморском побережье ожидается 37 градусов тепла, добавляют спасатели.
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Краснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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