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На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 18.08.2024

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов, жара продлится до 21 августа, сообщили в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T21:04

2024-08-18T21:04

2024-08-18T21:04

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КРАСНОДАР, 18 авг – РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 39 градусов, жара продлится до 21 августа, сообщили в краевом ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение о сильной жаре на территории Краснодарского края… Во второй половине дня и вечером 19.08, 20.08 и 21.08.2024 в Краснодарском крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39 градусов (опасное явление)", - говорится в сообщении. При этом на Черноморском побережье ожидается 37 градусов тепла, добавляют спасатели.

https://ria.ru/20240419/vilfand-1940936385.html

краснодарский край

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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024