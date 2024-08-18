Рейтинг@Mail.ru
Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/krym-1966868203.html
Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма
Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма - РИА Новости, 18.08.2024
Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал террористическими попытки ВСУ атаковать Крымский мост. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:36
2024-08-18T11:36
россия
сша
керчь
владимир константинов
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал террористическими попытки ВСУ атаковать Крымский мост. Средства ПВО России отразили в пятницу групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены, сообщило ранее Минобороны РФ. В свою очередь, в Керчи признали угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки. О повреждении каких именно объектов идет речь в сообщении не уточняется. "Это террористические попытки нанести вред гражданской инфраструктуре. К киевскому режиму нужно относиться, как к террористам. Тут все в России определено. Нужно уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок, и на это должна быть нацелена вся наша силовая машина", - заявил РИА Новости Константинов. По его словам, Крым - защищенный регион, который готов к любым провокациям. "Ракеты сюда долетают, и с ними активно идет борьба", - сказал глава парламента Крыма.
https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966580019.html
россия
сша
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b099d721e8780fda5209135abe8fb5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, керчь, владимир константинов, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, США, Керчь, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма

Константинов рассказал о борьбе с атаками на Крымский мост

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал террористическими попытки ВСУ атаковать Крымский мост.
Средства ПВО России отразили в пятницу групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены, сообщило ранее Минобороны РФ. В свою очередь, в Керчи признали угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки. О повреждении каких именно объектов идет речь в сообщении не уточняется.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост
3 августа, 01:01
"Это террористические попытки нанести вред гражданской инфраструктуре. К киевскому режиму нужно относиться, как к террористам. Тут все в России определено. Нужно уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок, и на это должна быть нацелена вся наша силовая машина", - заявил РИА Новости Константинов.
По его словам, Крым - защищенный регион, который готов к любым провокациям.
"Ракеты сюда долетают, и с ними активно идет борьба", - сказал глава парламента Крыма.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Силы ПВО отразили украинский удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту
16 августа, 13:17
 
РоссияСШАКерчьВладимир КонстантиновВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала