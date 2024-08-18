https://ria.ru/20240818/krym-1966868203.html

Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма

Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма - РИА Новости, 18.08.2024

Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал террористическими попытки ВСУ атаковать Крымский мост. РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:36

2024-08-18T11:36

2024-08-18T11:36

россия

сша

керчь

владимир константинов

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал террористическими попытки ВСУ атаковать Крымский мост. Средства ПВО России отразили в пятницу групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены, сообщило ранее Минобороны РФ. В свою очередь, в Керчи признали угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки. О повреждении каких именно объектов идет речь в сообщении не уточняется. "Это террористические попытки нанести вред гражданской инфраструктуре. К киевскому режиму нужно относиться, как к террористам. Тут все в России определено. Нужно уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок, и на это должна быть нацелена вся наша силовая машина", - заявил РИА Новости Константинов. По его словам, Крым - защищенный регион, который готов к любым провокациям. "Ракеты сюда долетают, и с ними активно идет борьба", - сказал глава парламента Крыма.

https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, керчь, владимир константинов, вооруженные силы украины, происшествия