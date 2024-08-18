https://ria.ru/20240818/krym-1966868203.html
Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма
Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма - РИА Новости, 18.08.2024
Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал террористическими попытки ВСУ атаковать Крымский мост. РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:36
2024-08-18T11:36
2024-08-18T11:36
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал террористическими попытки ВСУ атаковать Крымский мост. Средства ПВО России отразили в пятницу групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены, сообщило ранее Минобороны РФ. В свою очередь, в Керчи признали угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки. О повреждении каких именно объектов идет речь в сообщении не уточняется. "Это террористические попытки нанести вред гражданской инфраструктуре. К киевскому режиму нужно относиться, как к террористам. Тут все в России определено. Нужно уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок, и на это должна быть нацелена вся наша силовая машина", - заявил РИА Новости Константинов. По его словам, Крым - защищенный регион, который готов к любым провокациям. "Ракеты сюда долетают, и с ними активно идет борьба", - сказал глава парламента Крыма.
https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, керчь, владимир константинов, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, США, Керчь, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Константинов назвал попытки атаковать Крымский мост актами терроризма
Константинов рассказал о борьбе с атаками на Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал террористическими попытки ВСУ атаковать Крымский мост.
Средства ПВО России
отразили в пятницу групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США
по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены, сообщило ранее Минобороны РФ. В свою очередь, в Керчи
признали угрозой чрезвычайной ситуации муниципального уровня реагирования последствия ракетной атаки. О повреждении каких именно объектов идет речь в сообщении не уточняется.
"Это террористические попытки нанести вред гражданской инфраструктуре. К киевскому режиму нужно относиться, как к террористам. Тут все в России определено. Нужно уничтожать в первую очередь главарей террористических группировок, и на это должна быть нацелена вся наша силовая машина", - заявил РИА Новости Константинов.
По его словам, Крым - защищенный регион, который готов к любым провокациям.
"Ракеты сюда долетают, и с ними активно идет борьба", - сказал глава парламента Крыма.