https://ria.ru/20240818/krym-1966867323.html

В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине

В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине - РИА Новости, 18.08.2024

В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал не доверять инициативам Запада о мире на Украине, так как все они, по его мнению, являются не более чем РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:26

2024-08-18T11:26

2024-08-18T11:26

украина

курск

ливия

владимир константинов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал не доверять инициативам Запада о мире на Украине, так как все они, по его мнению, являются не более чем пропагандистской и информационной уловкой. "Нельзя доверять так называемым инициативам Запада о мире на Украине. Это пропагандистская и информационная уловка. Поэтому нужно иметь ввиду, что мы работаем в изощренной информационной войне высокого уровня. Каждое их заявление не есть правда. Она сразу по определению: какая-то "цель" – это ложь", - заявил РИА Новости Константинов . К примеру, по его словам, последний месяц отовсюду были слышны разговоры о мире, вбросы о том, какие сложности у украинской армии, как у Зеленского все плохо. "Говорили все то, что нашему уху приятно слышать, а затем нанесли удар в Курске. Поэтому все эти разговоры о мире, все это часть очень крупной серьёзной информационной войны", - сказал Константинов. Он добавил, что коллективный Запад будет продолжать спонсировать украинский конфликт до тех пор, пока, по словам Константинова, на Украину не начнут падать беспилотники и приходить гробы с военными ВСУ. "Украинский конфликт мало чем отличается в сознании людей, живущих в западных странах, от войны в Ливии, Ираке. Потому что это не касается их. Вот если коснется, ситуация кардинально поменяется, и в отношении их избирателей, и отношение их ко всем происходящим событиям", - заключил глава крымского парламента.

https://ria.ru/20231014/konflikt-1902769805.html

https://ria.ru/20240120/krym-1922495913.html

украина

курск

ливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, курск, ливия, владимир константинов, вооруженные силы украины