В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине
Глава парламента Крыма Константинов призвал не доверять инициативам Запада
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал не доверять инициативам Запада о мире на Украине, так как все они, по его мнению, являются не более чем пропагандистской и информационной уловкой.
"Нельзя доверять так называемым инициативам Запада о мире на Украине. Это пропагандистская и информационная уловка. Поэтому нужно иметь ввиду, что мы работаем в изощренной информационной войне высокого уровня. Каждое их заявление не есть правда. Она сразу по определению: какая-то "цель" – это ложь", - заявил РИА Новости Константинов .
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К примеру, по его словам, последний месяц отовсюду были слышны разговоры о мире, вбросы о том, какие сложности у украинской армии, как у Зеленского все плохо.
"Говорили все то, что нашему уху приятно слышать, а затем нанесли удар в Курске. Поэтому все эти разговоры о мире, все это часть очень крупной серьёзной информационной войны", - сказал Константинов.
Он добавил, что коллективный Запад будет продолжать спонсировать украинский конфликт до тех пор, пока, по словам Константинова, на Украину не начнут падать беспилотники и приходить гробы с военными ВСУ.
"Украинский конфликт мало чем отличается в сознании людей, живущих в западных странах, от войны в Ливии, Ираке. Потому что это не касается их. Вот если коснется, ситуация кардинально поменяется, и в отношении их избирателей, и отношение их ко всем происходящим событиям", - заключил глава крымского парламента.
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