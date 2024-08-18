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В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине - РИА Новости, 18.08.2024
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11:26 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/krym-1966867323.html
В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине
В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине - РИА Новости, 18.08.2024
В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал не доверять инициативам Запада о мире на Украине, так как все они, по его мнению, являются не более чем РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:26
2024-08-18T11:26
украина
курск
ливия
владимир константинов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал не доверять инициативам Запада о мире на Украине, так как все они, по его мнению, являются не более чем пропагандистской и информационной уловкой. "Нельзя доверять так называемым инициативам Запада о мире на Украине. Это пропагандистская и информационная уловка. Поэтому нужно иметь ввиду, что мы работаем в изощренной информационной войне высокого уровня. Каждое их заявление не есть правда. Она сразу по определению: какая-то "цель" – это ложь", - заявил РИА Новости Константинов . К примеру, по его словам, последний месяц отовсюду были слышны разговоры о мире, вбросы о том, какие сложности у украинской армии, как у Зеленского все плохо. "Говорили все то, что нашему уху приятно слышать, а затем нанесли удар в Курске. Поэтому все эти разговоры о мире, все это часть очень крупной серьёзной информационной войны", - сказал Константинов. Он добавил, что коллективный Запад будет продолжать спонсировать украинский конфликт до тех пор, пока, по словам Константинова, на Украину не начнут падать беспилотники и приходить гробы с военными ВСУ. "Украинский конфликт мало чем отличается в сознании людей, живущих в западных странах, от войны в Ливии, Ираке. Потому что это не касается их. Вот если коснется, ситуация кардинально поменяется, и в отношении их избирателей, и отношение их ко всем происходящим событиям", - заключил глава крымского парламента.
https://ria.ru/20231014/konflikt-1902769805.html
https://ria.ru/20240120/krym-1922495913.html
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украина, курск, ливия, владимир константинов, вооруженные силы украины
Украина, Курск, Ливия, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины
В Крыму призвали не доверять инициативам Запада о мире на Украине

Глава парламента Крыма Константинов призвал не доверять инициативам Запада

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал не доверять инициативам Запада о мире на Украине, так как все они, по его мнению, являются не более чем пропагандистской и информационной уловкой.
"Нельзя доверять так называемым инициативам Запада о мире на Украине. Это пропагандистская и информационная уловка. Поэтому нужно иметь ввиду, что мы работаем в изощренной информационной войне высокого уровня. Каждое их заявление не есть правда. Она сразу по определению: какая-то "цель" – это ложь", - заявил РИА Новости Константинов .
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К примеру, по его словам, последний месяц отовсюду были слышны разговоры о мире, вбросы о том, какие сложности у украинской армии, как у Зеленского все плохо.
"Говорили все то, что нашему уху приятно слышать, а затем нанесли удар в Курске. Поэтому все эти разговоры о мире, все это часть очень крупной серьёзной информационной войны", - сказал Константинов.
Он добавил, что коллективный Запад будет продолжать спонсировать украинский конфликт до тех пор, пока, по словам Константинова, на Украину не начнут падать беспилотники и приходить гробы с военными ВСУ.
"Украинский конфликт мало чем отличается в сознании людей, живущих в западных странах, от войны в Ливии, Ираке. Потому что это не касается их. Вот если коснется, ситуация кардинально поменяется, и в отношении их избирателей, и отношение их ко всем происходящим событиям", - заключил глава крымского парламента.
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