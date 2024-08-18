https://ria.ru/20240818/krazha-1966847245.html

Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак

Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак - РИА Новости, 18.08.2024

Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак

Жительница Москвы получила два года исправительной колонии общего режима за кражи породистых собак, которые ждали у супермаркетов своих хозяев, ушедших за... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T08:19

2024-08-18T08:19

2024-08-18T08:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жительница Москвы получила два года исправительной колонии общего режима за кражи породистых собак, которые ждали у супермаркетов своих хозяев, ушедших за покупками, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Согласно имеющимся данным, женщина сначала похитила собаку породы "Американский Стаффордширский Терьер", отвязав ее от поручня у супермаркета. Ущерб оценили в 57 039 рублей. Отмечается, что спустя 11 дней та же гражданка похитила собаку, привязанную к велосипедной стойке у другого супермаркета, породы "Метис вельш-корги и английского спаниеля". Ущерб оценили в более скромную сумму - 8 273 рубля. Как рассказали в правоохранительных органах, судом были учтены хронические заболевания обвиняемой, ее чистосердечное признание. Кроме того, было выяснено, что она страдает зависимостью от алкоголя. По совокупности преступлений женщине было вынесено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

https://ria.ru/20200918/krazha-1577421683.html

https://ria.ru/20240816/moskva-1966520221.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва