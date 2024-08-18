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Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак - РИА Новости, 18.08.2024
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08:19 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/krazha-1966847245.html
Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак
Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак - РИА Новости, 18.08.2024
Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак
Жительница Москвы получила два года исправительной колонии общего режима за кражи породистых собак, которые ждали у супермаркетов своих хозяев, ушедших за... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T08:19
2024-08-18T08:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жительница Москвы получила два года исправительной колонии общего режима за кражи породистых собак, которые ждали у супермаркетов своих хозяев, ушедших за покупками, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Согласно имеющимся данным, женщина сначала похитила собаку породы "Американский Стаффордширский Терьер", отвязав ее от поручня у супермаркета. Ущерб оценили в 57 039 рублей. Отмечается, что спустя 11 дней та же гражданка похитила собаку, привязанную к велосипедной стойке у другого супермаркета, породы "Метис вельш-корги и английского спаниеля". Ущерб оценили в более скромную сумму - 8 273 рубля. Как рассказали в правоохранительных органах, судом были учтены хронические заболевания обвиняемой, ее чистосердечное признание. Кроме того, было выяснено, что она страдает зависимостью от алкоголя. По совокупности преступлений женщине было вынесено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
https://ria.ru/20200918/krazha-1577421683.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак

Жительница Москвы получила два года колонии за кражи собак у супермаркетов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Жительница Москвы получила два года исправительной колонии общего режима за кражи породистых собак, которые ждали у супермаркетов своих хозяев, ушедших за покупками, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Согласно имеющимся данным, женщина сначала похитила собаку породы "Американский Стаффордширский Терьер", отвязав ее от поручня у супермаркета. Ущерб оценили в 57 039 рублей.
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Отмечается, что спустя 11 дней та же гражданка похитила собаку, привязанную к велосипедной стойке у другого супермаркета, породы "Метис вельш-корги и английского спаниеля". Ущерб оценили в более скромную сумму - 8 273 рубля.
Как рассказали в правоохранительных органах, судом были учтены хронические заболевания обвиняемой, ее чистосердечное признание. Кроме того, было выяснено, что она страдает зависимостью от алкоголя.
По совокупности преступлений женщине было вынесено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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