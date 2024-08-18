https://ria.ru/20240818/korostelev-1966869396.html

В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение

В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.08.2024

В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение

Обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной, ведутся работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов, сообщил глава... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T11:55

2024-08-18T11:55

2024-08-18T11:55

россия

курская область

льговский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной, ведутся работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице в "ВКонтакте". "На заседании оперативного штаба главы сельских советов доложили о восстановительных работах по подключению электричества в некоторых населенных пунктах. Работа ведется, в ближайшее сроки будет завершена. Обстановка на территории нашего района стабильная", - написал он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html

https://ria.ru/20240814/obstanovka-1966132344.html

россия

курская область

льговский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, льговский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины