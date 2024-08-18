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В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.08.2024
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11:55 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/korostelev-1966869396.html
В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение
В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.08.2024
В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение
Обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной, ведутся работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов, сообщил глава... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:55
2024-08-18T11:55
россия
курская область
льговский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной, ведутся работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице в "ВКонтакте". "На заседании оперативного штаба главы сельских советов доложили о восстановительных работах по подключению электричества в некоторых населенных пунктах. Работа ведется, в ближайшее сроки будет завершена. Обстановка на территории нашего района стабильная", - написал он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html
https://ria.ru/20240814/obstanovka-1966132344.html
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россия, курская область, льговский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Льговский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение

Коростелев: обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной

© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной, ведутся работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице в "ВКонтакте".
"На заседании оперативного штаба главы сельских советов доложили о восстановительных работах по подключению электричества в некоторых населенных пунктах. Работа ведется, в ближайшее сроки будет завершена. Обстановка на территории нашего района стабильная", - написал он.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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