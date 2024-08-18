https://ria.ru/20240818/korostelev-1966869396.html
В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение
В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.08.2024
В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение
Обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной, ведутся работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов, сообщил глава... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T11:55
2024-08-18T11:55
2024-08-18T11:55
россия
курская область
льговский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966169169_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_f961fc456b244630cf6ed4004b68ebf4.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной, ведутся работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице в "ВКонтакте". "На заседании оперативного штаба главы сельских советов доложили о восстановительных работах по подключению электричества в некоторых населенных пунктах. Работа ведется, в ближайшее сроки будет завершена. Обстановка на территории нашего района стабильная", - написал он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240818/preduprezhdenie-1966862697.html
https://ria.ru/20240814/obstanovka-1966132344.html
россия
курская область
льговский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966169169_44:0:941:673_1920x0_80_0_0_876fb9a7c5dfc859db941af33289fab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, льговский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Льговский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Льговском районе Курской области восстановили электроснабжение
Коростелев: обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Обстановка в Льговском районе Курской области остается стабильной, ведутся работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице в "ВКонтакте"
.
"На заседании оперативного штаба главы сельских советов доложили о восстановительных работах по подключению электричества в некоторых населенных пунктах. Работа ведется, в ближайшее сроки будет завершена. Обстановка на территории нашего района стабильная", - написал он.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.