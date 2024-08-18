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США вновь отправили в Сирию военную колонну, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2024
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18:23 18.08.2024
https://ria.ru/20240818/kolonna-1966920627.html
США вновь отправили в Сирию военную колонну, сообщил источник
США вновь отправили в Сирию военную колонну, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2024
США вновь отправили в Сирию военную колонну, сообщил источник
США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием, боеприпасами и логистическим оборудованием, заявил РИА Новости сирийский военно-полевой... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T18:23
2024-08-18T18:23
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ДАМАСК, 18 авг - РИА Новости. США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием, боеприпасами и логистическим оборудованием, заявил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Американские войска ввезли из Ирака в (сирийскую - ред.) провинцию Эль-Хасаке через пограничный переход Аль-Валид военную колонну из 40 грузовиков, в которых логистическое оборудование, оружие, боеприпасы и цистерны с топливом", - сказал источник. В субботу сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что американская военная колонна, состоящая из 43 грузовиков с военной техникой и логистическими материалами, въехала из Ирака в Сирию, направившись в сторону базы США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Ранее осведомленный источник сообщал РИА Новости, что американские военные на севере Сирии активизировали учения, интенсивно завозят новую технику и оборудование, а также укрепляют свои базы наблюдательными башнями и системами ПВО. С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240817/vks-1966819923.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), исламское государство*
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Исламское государство*
США вновь отправили в Сирию военную колонну, сообщил источник

США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 18 авг - РИА Новости. США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием, боеприпасами и логистическим оборудованием, заявил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
«
"Американские войска ввезли из Ирака в (сирийскую - ред.) провинцию Эль-Хасаке через пограничный переход Аль-Валид военную колонну из 40 грузовиков, в которых логистическое оборудование, оружие, боеприпасы и цистерны с топливом", - сказал источник.
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17 августа, 22:12
В субботу сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что американская военная колонна, состоящая из 43 грузовиков с военной техникой и логистическими материалами, въехала из Ирака в Сирию, направившись в сторону базы США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.
Ранее осведомленный источник сообщал РИА Новости, что американские военные на севере Сирии активизировали учения, интенсивно завозят новую технику и оборудование, а также укрепляют свои базы наблюдательными башнями и системами ПВО.
С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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