США вновь отправили в Сирию военную колонну, сообщил источник
США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 18 авг - РИА Новости. США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием, боеприпасами и логистическим оборудованием, заявил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
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"Американские войска ввезли из Ирака в (сирийскую - ред.) провинцию Эль-Хасаке через пограничный переход Аль-Валид военную колонну из 40 грузовиков, в которых логистическое оборудование, оружие, боеприпасы и цистерны с топливом", - сказал источник.
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В субботу сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что американская военная колонна, состоящая из 43 грузовиков с военной техникой и логистическими материалами, въехала из Ирака в Сирию, направившись в сторону базы США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.
Ранее осведомленный источник сообщал РИА Новости, что американские военные на севере Сирии активизировали учения, интенсивно завозят новую технику и оборудование, а также укрепляют свои базы наблюдательными башнями и системами ПВО.
С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.
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