https://ria.ru/20240818/kolonna-1966920627.html

США вновь отправили в Сирию военную колонну, сообщил источник

США вновь отправили в Сирию военную колонну, сообщил источник - РИА Новости, 18.08.2024

США вновь отправили в Сирию военную колонну, сообщил источник

США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием, боеприпасами и логистическим оборудованием, заявил РИА Новости сирийский военно-полевой... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T18:23

2024-08-18T18:23

2024-08-18T18:23

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ДАМАСК, 18 авг - РИА Новости. США вновь отправили из Ирака на северо-восток Сирии колонну с оружием, боеприпасами и логистическим оборудованием, заявил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. "Американские войска ввезли из Ирака в (сирийскую - ред.) провинцию Эль-Хасаке через пограничный переход Аль-Валид военную колонну из 40 грузовиков, в которых логистическое оборудование, оружие, боеприпасы и цистерны с топливом", - сказал источник. В субботу сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что американская военная колонна, состоящая из 43 грузовиков с военной техникой и логистическими материалами, въехала из Ирака в Сирию, направившись в сторону базы США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Ранее осведомленный источник сообщал РИА Новости, что американские военные на севере Сирии активизировали учения, интенсивно завозят новую технику и оборудование, а также укрепляют свои базы наблюдательными башнями и системами ПВО. С 2014 года под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* американское военное командование и их союзники ввели на север Сирии свои войска без одобрения официального Дамаска. На сегодняшний день развернуто 24 базы западной коалиции и четыре командных штаба. Пункты дислокации американских военных на северо-востоке САР регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны иракских военизированных формирований.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240817/vks-1966819923.html

https://ria.ru/20240817/turtsija-1966797553.html

сирия

россия

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в мире, сирия, россия, дамаск (город), исламское государство*