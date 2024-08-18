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В КНДР предрекли разгром режима Зеленского - РИА Новости, 18.08.2024
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12:55 18.08.2024 (обновлено: 12:56 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/kndr-1966875978.html
В КНДР предрекли разгром режима Зеленского
В КНДР предрекли разгром режима Зеленского - РИА Новости, 18.08.2024
В КНДР предрекли разгром режима Зеленского
Нападение ВСУ на Курскую область окончится разгромом режима Зеленского и стратегическим поражением США, заявил официальный представитель МИД КНДР. Текст... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T12:55
2024-08-18T12:56
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ким чен ын
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область окончится разгромом режима Зеленского и стратегическим поражением США, заявил официальный представитель МИД КНДР. Текст заявления, опубликованного ЦТАК, приводит агентство Рёнхап."Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области - ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада", - сказано в заявлении. В МИД КНДР отметили, что США и их союзники, поставляя Украине летальные вооружения на астрономические суммы и ведя ее руками войну с Россией, подводят глобальную атмосферу в сфере безопасности к третьей мировой войне. Провокаторы получат достойный ответ, а КНДР всегда будет поддерживать Россию в защите ей своего суверенитета, подчеркнули в северокорейском МИД. Ранее сегодня ЦТАК также сообщило о телеграмме, направленной председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи. В ней Медведев отметил, что укрепление тесного сотрудничества между Россией и КНДР всецело отвечает интересам народов двух стран, и выразил уверенность, что серьезный вклад в это сможет внести взаимодействие "Единой России" с Трудовой партией Кореи. В ответной телеграмме в ЦК ТПК напомнили о традициях дружбы, берущих свое начало в антияпонской вооруженной борьбе, и заявили о готовности и дальше углублять и развивать межпартийное сотрудничество "в общей борьбе за упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, за формирование справедливого мирового порядка". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20231209/kndr-1914752550.html
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в мире, россия, курская область, сша, дмитрий медведев, владимир путин, ким чен ын, вооруженные силы украины, единая россия
В мире, Россия, Курская область, США, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины, Единая Россия
В КНДР предрекли разгром режима Зеленского

МИД КНДР: нападение ВСУ на Курскую область окончится разгромом режима Зеленского

© РИА НовостиРоссийские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости
Российские военные рядом с уничтоженной техникой из колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область окончится разгромом режима Зеленского и стратегическим поражением США, заявил официальный представитель МИД КНДР. Текст заявления, опубликованного ЦТАК, приводит агентство Рёнхап.
"Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области - ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада", - сказано в заявлении.
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В МИД КНДР отметили, что США и их союзники, поставляя Украине летальные вооружения на астрономические суммы и ведя ее руками войну с Россией, подводят глобальную атмосферу в сфере безопасности к третьей мировой войне. Провокаторы получат достойный ответ, а КНДР всегда будет поддерживать Россию в защите ей своего суверенитета, подчеркнули в северокорейском МИД.
Ранее сегодня ЦТАК также сообщило о телеграмме, направленной председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи. В ней Медведев отметил, что укрепление тесного сотрудничества между Россией и КНДР всецело отвечает интересам народов двух стран, и выразил уверенность, что серьезный вклад в это сможет внести взаимодействие "Единой России" с Трудовой партией Кореи. В ответной телеграмме в ЦК ТПК напомнили о традициях дружбы, берущих свое начало в антияпонской вооруженной борьбе, и заявили о готовности и дальше углублять и развивать межпартийное сотрудничество "в общей борьбе за упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, за формирование справедливого мирового порядка".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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24 апреля, 03:22
 
В миреРоссияКурская областьСШАДмитрий МедведевВладимир ПутинКим Чен ЫнВооруженные силы УкраиныЕдиная Россия
 
 
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