https://ria.ru/20240818/kitay-1966845460.html

Вице-премьер Госсовета КНР 19-20 августа посетит Россию

Вице-премьер Госсовета КНР 19-20 августа посетит Россию - РИА Новости, 18.08.2024

Вице-премьер Госсовета КНР 19-20 августа посетит Россию

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-20 августа посетит Россию, где примет участие в 28-м заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T07:54

2024-08-18T07:54

2024-08-18T07:54

дмитрий чернышенко

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935893076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a58a74840bf58ef71e030470d988522.jpg

ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-20 августа посетит Россию, где примет участие в 28-м заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Уточняется, что на заседании Хэ Лифэн будет сопредседательствовать с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

https://ria.ru/20240817/matvienko-1966736118.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий чернышенко, китай, россия