https://ria.ru/20240818/kitay-1966845460.html
Вице-премьер Госсовета КНР 19-20 августа посетит Россию
Вице-премьер Госсовета КНР 19-20 августа посетит Россию - РИА Новости, 18.08.2024
Вице-премьер Госсовета КНР 19-20 августа посетит Россию
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-20 августа посетит Россию, где примет участие в 28-м заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T07:54
2024-08-18T07:54
2024-08-18T07:54
дмитрий чернышенко
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ПЕКИН, 18 авг - РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-20 августа посетит Россию, где примет участие в 28-м заседании Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Уточняется, что на заседании Хэ Лифэн будет сопредседательствовать с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
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дмитрий чернышенко, китай, россия
Дмитрий Чернышенко, Китай, Россия
Вице-премьер Госсовета КНР 19-20 августа посетит Россию
Минкоммерции КНР: вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн посетит РФ 19-20 августа