https://ria.ru/20240818/kiev-1966838249.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T05:04
2024-08-18T05:04
2024-08-18T07:33
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в Киеве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966788803.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Кировоградская область
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы