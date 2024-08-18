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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 18.08.2024 (обновлено: 07:33 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/kiev-1966838249.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.08.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T05:04
2024-08-18T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
кировоградская область
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".&quot;В Киеве слышны звуки взрывов&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в Киеве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240817/spetsoperatsiya-1966788803.html
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Кировоградская область
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
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"В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

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17 августа, 17:21
Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в Киеве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКировоградская область
 
 
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