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В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из-за их "русских названий" - РИА Новости, 18.08.2024
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04:21 18.08.2024 (обновлено: 04:28 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/kiev-1966837447.html
В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из-за их "русских названий"
В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из-за их "русских названий" - РИА Новости, 18.08.2024
В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из-за их "русских названий"
Начиная с 2014 года, Украина переименовала 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым Киева, сообщили РИА Новости эксперты... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T04:21
2024-08-18T04:28
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Начиная с 2014 года, Украина переименовала 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым Киева, сообщили РИА Новости эксперты научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии РАНХиГС.а "В Киеве ликвидируются названия, связанные с русским и советским прошлым города, а на их место все чаще приходят топонимы националистического и нацистского происхождения. Были проанализированы 555 переименований, произошедших в 2014-2024 гг., из 2 845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и тд. столицы Украины. Стоит отметить, что 58% изменений (321 переименование) приходится на 2022-2024 гг", - говорится в сообщении. В результате проведенного анализа ликвидированных названий внутригородских объектов исследователи подтвердили тезис о существовании двух тенденций в проводимой Украиной политике – это декоммунизация (337 единиц, 61%) и дерусификация (216 единиц, 39%). Уточняется, что на сегодняшний день в Киеве осталось менее 60 внутригородских объектов, подлежащих переименованиям в рамках законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики", "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии", "Про географические названия" и других. Исследователи отмечают, что первым переименованием, после которого начались масштабная украинизация и вестернизация украинской топонимики, стало переименование Красной площади в Контрактовую площадь в 1990-ых годах. С 1990 по 2013 активно переименовывались сотни внутригородских объектов украинской столицы, включая районы, улицы, станции метро. Например, в 2001 году Московский район переименован в Голосеевский (в честь местности Голосеево), Ватутинский район переименован в Деснянский (в честь реки Десенка, которая течёт по территории района), Минский район переименован в Оболонский (в честь территории Оболонь). Также в Киеве было переименовано 16 станций метро (всего метрополитен насчитывает 52 станции), при этом большая часть переименований пришлась на 1990-1993 года, когда, например, станция "Дзержинская" стала "Лыбедьской", "Площадь Октябрьской революции" стала "Майданом Незалежности". По словам исследователей, в переименовании есть "четкая попытка не только отказа от исторической памяти и традиционных ценностей братских народов, но и стремление выдать общее прошлое и общее наследие за сугубо украинское достояние, тем самым перечеркивая вклад русского народа и русского государства в создание, становление и само существование украинского государства".
https://ria.ru/20240429/nazvaniya-1943072038.html
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В мире, Украина, Киев, Россия
В Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из-за их "русских названий"

РАНХиГС: в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц из-за связи их названий с РФ

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Начиная с 2014 года, Украина переименовала 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым Киева, сообщили РИА Новости эксперты научно-исследовательской лаборатории "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" Президентской академии РАНХиГС.а
"В Киеве ликвидируются названия, связанные с русским и советским прошлым города, а на их место все чаще приходят топонимы националистического и нацистского происхождения. Были проанализированы 555 переименований, произошедших в 2014-2024 гг., из 2 845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей и тд. столицы Украины. Стоит отметить, что 58% изменений (321 переименование) приходится на 2022-2024 гг", - говорится в сообщении.
Харьков - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Харькове переименовали две станции метро
29 апреля, 19:44
В результате проведенного анализа ликвидированных названий внутригородских объектов исследователи подтвердили тезис о существовании двух тенденций в проводимой Украиной политике – это декоммунизация (337 единиц, 61%) и дерусификация (216 единиц, 39%).
Уточняется, что на сегодняшний день в Киеве осталось менее 60 внутригородских объектов, подлежащих переименованиям в рамках законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики", "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии", "Про географические названия" и других.
Исследователи отмечают, что первым переименованием, после которого начались масштабная украинизация и вестернизация украинской топонимики, стало переименование Красной площади в Контрактовую площадь в 1990-ых годах.
С 1990 по 2013 активно переименовывались сотни внутригородских объектов украинской столицы, включая районы, улицы, станции метро. Например, в 2001 году Московский район переименован в Голосеевский (в честь местности Голосеево), Ватутинский район переименован в Деснянский (в честь реки Десенка, которая течёт по территории района), Минский район переименован в Оболонский (в честь территории Оболонь).
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы
31 января, 19:58
Также в Киеве было переименовано 16 станций метро (всего метрополитен насчитывает 52 станции), при этом большая часть переименований пришлась на 1990-1993 года, когда, например, станция "Дзержинская" стала "Лыбедьской", "Площадь Октябрьской революции" стала "Майданом Незалежности".
По словам исследователей, в переименовании есть "четкая попытка не только отказа от исторической памяти и традиционных ценностей братских народов, но и стремление выдать общее прошлое и общее наследие за сугубо украинское достояние, тем самым перечеркивая вклад русского народа и русского государства в создание, становление и само существование украинского государства".
Пиво - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Пивзавод в Умани переименовал "Жигулевское" в "Венское", пишут СМИ
13 января, 16:44
 
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