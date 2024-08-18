Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке
Представительство ДНР: ВСУ нанесли удар по храму Серафима Саровского в Донецке
© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по административному зданию на территории храма в честь Серафима Саровского в Петровском районе Донецка
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по административному зданию на территории храма в честь Серафима Саровского в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд пробил крышу административного здания храма и взорвался над перекрытием помещения воскресной школы, где в это время находились прихожане храма.
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"Я находился там на лавочке. Чуть-чуть поцарапало шифером. А девчонки были на втором этаже в воскресной школе. Им больше всего досталось. Ну, все живы-здоровы. Ублюдки, варвары, негодяи. Обстреливают такие общественные места", - рассказал очевидец происшествия, завхоз храма Василий.
Прибывшие на место обстрела представители Следственного комитета России обнаружили фрагменты снаряда "натовского" производства калибром 155-мм.
"В ходе осмотра места происшествия установлено прямое попадание снаряда в здание церкви, в связи с чем повреждена крыша, а также разрушен фасад. На месте обнаружены осколки предположительно от ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра, которые будут изъяты в установленном порядке и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ.
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