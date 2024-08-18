Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 18.08.2024 (обновлено: 19:12 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/khram-1966913013.html
Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке
Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке - РИА Новости, 18.08.2024
Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке
Украинские войска нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T17:20
2024-08-18T19:12
в мире
донецк
донецкая народная республика
серафим саровский (прохор мошнин)
сцкк
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966927505_3:0:842:472_1920x0_80_0_0_231a593246e44cad384c58f4a21da4c3.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского&quot;, - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд пробил крышу административного здания храма и взорвался над перекрытием помещения воскресной школы, где в это время находились прихожане храма."Я находился там на лавочке. Чуть-чуть поцарапало шифером. А девчонки были на втором этаже в воскресной школе. Им больше всего досталось. Ну, все живы-здоровы. Ублюдки, варвары, негодяи. Обстреливают такие общественные места", - рассказал очевидец происшествия, завхоз храма Василий.Прибывшие на место обстрела представители Следственного комитета России обнаружили фрагменты снаряда "натовского" производства калибром 155-мм."В ходе осмотра места происшествия установлено прямое попадание снаряда в здание церкви, в связи с чем повреждена крыша, а также разрушен фасад. На месте обнаружены осколки предположительно от ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра, которые будут изъяты в установленном порядке и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ.Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240809/povrezhdeniya-1965302263.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966927505_213:0:842:472_1920x0_80_0_0_e48b655800a79e3252b2aec28dc25e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, серафим саровский (прохор мошнин), сцкк, следственный комитет россии (ск рф), россия
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке

Представительство ДНР: ВСУ нанесли удар по храму Серафима Саровского в Донецке

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по административному зданию на территории храма в честь Серафима Саровского в Петровском районе Донецка
Последствия удара ВСУ по административному зданию на территории храма в честь Серафима Саровского в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по административному зданию на территории храма в честь Серафима Саровского в Петровском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд пробил крышу административного здания храма и взорвался над перекрытием помещения воскресной школы, где в это время находились прихожане храма.
«
"Я находился там на лавочке. Чуть-чуть поцарапало шифером. А девчонки были на втором этаже в воскресной школе. Им больше всего досталось. Ну, все живы-здоровы. Ублюдки, варвары, негодяи. Обстреливают такие общественные места", - рассказал очевидец происшествия, завхоз храма Василий.
Прибывшие на место обстрела представители Следственного комитета России обнаружили фрагменты снаряда "натовского" производства калибром 155-мм.
"В ходе осмотра места происшествия установлено прямое попадание снаряда в здание церкви, в связи с чем повреждена крыша, а также разрушен фасад. На месте обнаружены осколки предположительно от ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра, которые будут изъяты в установленном порядке и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ.
Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Курской епархии от обстрелов ВСУ повреждены монастырь и три храма
9 августа, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСерафим Саровский (Прохор Мошнин)СЦККСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала