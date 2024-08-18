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Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке

Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке - РИА Новости, 18.08.2024

Украинские войска нанесли удар по храму в Донецке

Украинские войска нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:20

2024-08-18T17:20

2024-08-18T19:12

в мире

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донецкая народная республика

серафим саровский (прохор мошнин)

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, снаряд пробил крышу административного здания храма и взорвался над перекрытием помещения воскресной школы, где в это время находились прихожане храма."Я находился там на лавочке. Чуть-чуть поцарапало шифером. А девчонки были на втором этаже в воскресной школе. Им больше всего досталось. Ну, все живы-здоровы. Ублюдки, варвары, негодяи. Обстреливают такие общественные места", - рассказал очевидец происшествия, завхоз храма Василий.Прибывшие на место обстрела представители Следственного комитета России обнаружили фрагменты снаряда "натовского" производства калибром 155-мм."В ходе осмотра места происшествия установлено прямое попадание снаряда в здание церкви, в связи с чем повреждена крыша, а также разрушен фасад. На месте обнаружены осколки предположительно от ствольной артиллерии 155-миллиметрового калибра, которые будут изъяты в установленном порядке и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - рассказал журналистам представитель СК РФ.Петровский район расположен на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240809/povrezhdeniya-1965302263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, серафим саровский (прохор мошнин), сцкк, следственный комитет россии (ск рф), россия