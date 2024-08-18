Рейтинг@Mail.ru
Израиль выдвинул новые условия по обмену заложниками, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 18.08.2024 (обновлено: 21:43 18.08.2024)
https://ria.ru/20240818/khamas-1966941779.html
Израиль выдвинул новые условия по обмену заложниками, заявили в ХАМАС
Израиль выдвинул новые условия по обмену заложниками, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 18.08.2024
Израиль выдвинул новые условия по обмену заложниками, заявили в ХАМАС
Новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов, заявило... РИА Новости, 18.08.2024
2024-08-18T21:18
2024-08-18T21:43
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
биньямин нетаньяху
абдель фаттах ас-сиси
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов, заявило палестинское движение ХАМАС.Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта"После того, как мы послушали посредников о том, что было на последнем раунде переговоров в Дохе, для нас вновь подтвердилось, что Нетаньяху продолжает препятствовать достижению соглашения и выдвигает новые условия и требования с целью свести на нет усилия ООН и посредников и продлить войну", - говорится в заявлении ХАМАС.Движение подчеркнуло, что новое прекращение огня в секторе Газа "соответствует условиям Израиля"."Оно (предложение - ред.) также устанавливает новые условия в вопросе обмена пленными и отход от ряда пунктов, что создает препятствие заключению сделки об обмене", - отмечается в заявлении.В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240818/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966830010.html
израиль
египет
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, оон, доха
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Биньямин Нетаньяху, Абдель Фаттах ас-Сиси, ООН, Доха
Израиль выдвинул новые условия по обмену заложниками, заявили в ХАМАС

ХАМАС: Израиль включил новые условия в предложение о прекращении огня в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 18 авг - РИА Новости. Новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов, заявило палестинское движение ХАМАС.
Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"После того, как мы послушали посредников о том, что было на последнем раунде переговоров в Дохе, для нас вновь подтвердилось, что Нетаньяху продолжает препятствовать достижению соглашения и выдвигает новые условия и требования с целью свести на нет усилия ООН и посредников и продлить войну", - говорится в заявлении ХАМАС.
Движение подчеркнуло, что новое прекращение огня в секторе Газа "соответствует условиям Израиля".
"Оно (предложение - ред.) также устанавливает новые условия в вопросе обмена пленными и отход от ряда пунктов, что создает препятствие заключению сделки об обмене", - отмечается в заявлении.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В ХАМАС заявили об отсутствии прогресса в переговорах по заложникам
Вчера, 00:47
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетБиньямин НетаньяхуАбдель Фаттах ас-СисиООНДоха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала