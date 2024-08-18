https://ria.ru/20240818/khamas-1966941779.html

Израиль выдвинул новые условия по обмену заложниками, заявили в ХАМАС

Израиль выдвинул новые условия по обмену заложниками, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 18.08.2024

Израиль выдвинул новые условия по обмену заложниками, заявили в ХАМАС

Новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов, заявило... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T21:18

2024-08-18T21:18

2024-08-18T21:43

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КАИР, 18 авг - РИА Новости. Новое предложение о прекращении огня в секторе Газа подразумевает новые условия Израиля по вопросу обмена заложниками и отход от ряда пунктов, заявило палестинское движение ХАМАС.Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта"После того, как мы послушали посредников о том, что было на последнем раунде переговоров в Дохе, для нас вновь подтвердилось, что Нетаньяху продолжает препятствовать достижению соглашения и выдвигает новые условия и требования с целью свести на нет усилия ООН и посредников и продлить войну", - говорится в заявлении ХАМАС.Движение подчеркнуло, что новое прекращение огня в секторе Газа "соответствует условиям Израиля"."Оно (предложение - ред.) также устанавливает новые условия в вопросе обмена пленными и отход от ряда пунктов, что создает препятствие заключению сделки об обмене", - отмечается в заявлении.В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240818/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966830010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, биньямин нетаньяху, абдель фаттах ас-сиси, оон, доха