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Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 18.08.2024 (обновлено: 00:22 19.08.2024)
https://ria.ru/20240818/kadyrov-1966907124.html
Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными
Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными - РИА Новости, 19.08.2024
Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-18T16:23
2024-08-19T00:22
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
рамзан кадыров
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 18 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова со взятыми в плен в Курской области украинскими военнослужащими. "Представляем вашему вниманию новую партию представителей укрорейха. Заслуга по их поимке принадлежит группе Каштана спецназа "Ахмат". &lt;...&gt; Тезисно: их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?), пленили их бойцы Каштана, заманив с помощью рации уничтоженного нациста", — написал он.По словам Кадырова, в записях телефона один из пленных хвалился на камеру, что едет убивать русских.Глава региона добавил, что на украинских военнослужащих после плена "снисходит озарение" и они понимают, что "воевать с Россией нет смысла".Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
россия
курская область
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Кадры с пленными ВСУ в Курской области
Кадыров показал кадры с пленными ВСУ в Курской области
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россия, курская область, брянская область, рамзан кадыров, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными

Кадыров опубликовал видео разговора генерала Алаудинова с пленными боевиками ВСУ

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ГРОЗНЫЙ, 18 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова со взятыми в плен в Курской области украинскими военнослужащими.
"Представляем вашему вниманию новую партию представителей укрорейха. Заслуга по их поимке принадлежит группе Каштана спецназа "Ахмат". <...> Тезисно: их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?), пленили их бойцы Каштана, заманив с помощью рации уничтоженного нациста", — написал он.
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По словам Кадырова, в записях телефона один из пленных хвалился на камеру, что едет убивать русских.
Глава региона добавил, что на украинских военнослужащих после плена "снисходит озарение" и они понимают, что "воевать с Россией нет смысла".
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьРамзан КадыровВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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