https://ria.ru/20240818/kadyrov-1966907124.html

Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными

Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными - РИА Новости, 19.08.2024

Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-18T16:23

2024-08-18T16:23

2024-08-19T00:22

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

рамзан кадыров

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966910027_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ebd26ef000ed9e21a948cd715462aac.jpg

ГРОЗНЫЙ, 18 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал разговор командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова со взятыми в плен в Курской области украинскими военнослужащими. "Представляем вашему вниманию новую партию представителей укрорейха. Заслуга по их поимке принадлежит группе Каштана спецназа "Ахмат". <...> Тезисно: их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?), пленили их бойцы Каштана, заманив с помощью рации уничтоженного нациста", — написал он.По словам Кадырова, в записях телефона один из пленных хвалился на камеру, что едет убивать русских.Глава региона добавил, что на украинских военнослужащих после плена "снисходит озарение" и они понимают, что "воевать с Россией нет смысла".Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240817/alaudinov-1966757234.html

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с пленными ВСУ в Курской области Кадыров показал кадры с пленными ВСУ в Курской области 2024-08-18T16:23 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, рамзан кадыров, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность