https://ria.ru/20240818/izrail-1966913468.html

Нетаньяху рассказал, как можно вернуть заложников ХАМАС

Нетаньяху рассказал, как можно вернуть заложников ХАМАС - РИА Новости, 18.08.2024

Нетаньяху рассказал, как можно вернуть заложников ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вернуть израильтян, которых удерживает в заложниках палестинское движение ХАМАС, можно только путем... РИА Новости, 18.08.2024

2024-08-18T17:22

2024-08-18T17:22

2024-08-18T17:22

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вернуть израильтян, которых удерживает в заложниках палестинское движение ХАМАС, можно только путем военного и политического давления. "Сильное военное давление и сильное политическое давление - это путь к освобождению наших заложников", - говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном советником премьер-министра Дмитрием Гендельманом. При этом Нетаньяху подчеркнул, что зарубежное давление для скорейшего завершения конфликта в секторе Газа нужно оказывать именно на ХАМАС, а не на правительство Израиля. Он также отметил, что его страна не намерена идти на уступки по ряду вопросов и будет придерживаться "плана от 27 мая, получившего американскую поддержку". По словам премьера, "Израиль готов к любой угрозе" и полон решимости защищаться. В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В мае президент США Джо Байден заявлял, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Издание Jerusalem Post сообщало, что в плену ХАМАС находятся 115 израильских заложников, 75 из которых считаются живыми. Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, все еще живы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,5 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240818/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966830010.html

https://ria.ru/20240816/sdelka-1966685013.html

израиль

сша

доха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, доха, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году